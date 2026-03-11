Giá xăng tăng, VNPost, Giao Hàng Tiết Kiệm... thu thêm phụ phí

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông thời gian gần đây, giá nhiên liệu trên thế giới liên tục tăng cao, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của ngành logistics toàn cầu.

Tại Việt Nam, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động vận tải. Nhiều bên đã có thông báo tăng cước thông qua thu thêm phụ phí với mức từ 5% đến hơn 17%.

VNPost là một trong những đơn vị đầu tiên đưa ra thông báo điều chỉnh khi áp dụng mức thu 5% phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn trong nước từ ngày 10/3. Đối với mảng chuyển phát quốc tế, mức thu là 10% áp dụng cho dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện từ ngày 12/3.

Giá xăng tăng lên 29.000 đồng/lít, các hãng giao nhận thu thêm phụ phí, có bên lên đến 17% (Ảnh minh họa: GHTK).

Tương tự, Giao Hàng Tiết Kiệm cũng chính thức áp dụng cơ chế phụ phí xăng dầu linh hoạt từ ngày 10/3. Mức phụ phí hiện tại được đơn vị này công bố là 10,29% đối với dịch vụ giao hàng siêu tốc Express, giao hàng hỏa tốc Xfast và 17,15% đối với BBS - dịch vụ giao hàng nặng với cân nặng lên đến 300kg.

Trong khi đó, Viettel Post cũng dự kiến áp dụng phụ thu xăng dầu 10% đối với toàn bộ các dịch vụ vận chuyển trong nước từ 0h ngày 16/3. Theo các hãng, việc tăng phụ phí là giải pháp bắt buộc để bù đắp chi phí đầu vào.