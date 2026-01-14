Giá xăng ngày mai sẽ bật tăng sau 5 phiên giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 15/1. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ bật tăng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh. Ngày 13/1, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 73,45 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 72,36 USD/thùng, tăng khoảng 2-3 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 100-200 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 150-250 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ bật tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 13/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 400-600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau 5 phiên giảm liên tiếp. Trong năm 2025, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 8/1, giá xăng E5 RON 92 giảm 200 đồng/lít còn 18.230 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 350 đồng/lít, còn 18.560 đồng/lít. Dầu diesel giảm 190 đồng/lít về 17.060 đồng/lít, dầu hỏa giảm 140 đồng/lít về 17.550 đồng/lít; dầu mazut tăng 60 đồng/kg lên mức 13.400 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 13/1, giá dầu tăng khoảng 3%. Nguyên nhân là lo ngại xuất khẩu dầu thô của Iran bị gián đoạn, trong khi khả năng nguồn cung từ Venezuela tăng thêm chưa đủ để bù đắp, theo Reuters.

Ông John Evans, chuyên gia của PVM Oil Associates, nhận định thị trường dầu mỏ đang tự tạo cơ chế bảo vệ giá trước các rủi ro địa chính trị, từ nguy cơ gián đoạn xuất khẩu của Iran, bất ổn tại Venezuela đến đàm phán Nga - Ukraine và vấn đề Greenland.

Iran - một trong những nước sản xuất dầu lớn của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm. Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ cảnh báo khả năng hành động quân sự và Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với mọi quốc gia giao dịch với Iran.

Theo chuyên gia Jim Ritterbusch, động thái này có thể làm giảm xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc và Ấn Độ, buộc các nước châu Á tìm nguồn thay thế, qua đó hỗ trợ giá dầu thế giới.

Một đơn vị khác nhận định bất ổn ở Iran đã khiến giá dầu tăng thêm khoảng 3-4 USD/thùng do yếu tố rủi ro. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại nguồn cung có thể tăng nếu Venezuela nối lại xuất khẩu.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h30 ngày 14/1, giá dầu WTI giao dịch ở mức 60,92 USD/thùng, tăng 3,01% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng nhẹ 2,96%, lên 65,19 USD/thùng.