Giá xăng ngày mai có thể tăng gần 1.000 đồng/lít?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày 26/2. Dữ liệu giá nhập khẩu từ thị trường Singapore cho thấy mặt bằng giá trong nước nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành này.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều chỉnh gần nhất, giá dầu thô thế giới diễn biến trái chiều. Đến ngày 24/2, giá xăng RON 95 nhập khẩu từ Singapore ở mức 81,35 USD/thùng, RON 92 ở mức 78,89 USD/thùng, tăng khoảng 2-3 USD/thùng so với 5 ngày trước đó.

Với diễn biến trên, giá xăng trong nước được dự báo có thể tăng 850-1.000 đồng/lít; trong khi đó, dầu diesel có khả năng tăng 700-800 đồng/lít. Đại diện một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng nhận định giá bán lẻ sẽ đồng loạt tăng trong kỳ điều hành ngày 26/2. Hiện mức chiết khấu tại một số kho dao động 500-800 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 4 lần tăng, 4 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 20/2, giá xăng E5 RON 92 giảm 200 đồng/lít về 18.630 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 140 đồng/lít, về 19.150 đồng/lít. Dầu diesel tăng 60 đồng/lít lên 18.520 đồng/lít, dầu hỏa tăng 100 đồng/lít lên 18.610 đồng/lít; dầu mazut tăng 300 đồng/lít lên 15.860 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 24/2, giá dầu giảm 1% sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng thực hiện bất kỳ bước đi cần thiết nào để đạt được thỏa thuận với Mỹ, sau nhiều tuần Mỹ tăng cường triển khai quân sự ở Trung Đông, theo Reuters.

Iran, quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ 3 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ngân hàng UBS dự báo giá dầu có thể giảm nhẹ trong vài tuần tới nếu căng thẳng Trung Đông không leo thang, gây gián đoạn nguồn cung. Giám đốc Sở Tài nguyên Khoáng sản bang North Dakota cho biết giá dầu thô Mỹ hiện đã cộng thêm 3-4 USD/thùng do rủi ro địa chính trị liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 20/2 tăng 11,43 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất lại giảm.

Chia sẻ với The Guardian, ông James Hosie, chuyên gia phân tích tại Shore Capital, cho rằng thị trường dầu đang cộng thêm “phí rủi ro” vào giá do lo ngại xung đột có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia của Phillip Nova, nhận định nguy cơ leo thang quân sự tại Trung Đông khiến giới giao dịch gia tăng hoạt động phòng ngừa rủi ro. Theo bà, đà tăng gần đây của giá dầu chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý và kỳ vọng tương lai, thay vì thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, lúc 8h ngày 25/2, giá dầu WTI giao dịch ở mức 66,19 USD/thùng, giảm 0,39% so với tuần trước; giá dầu Brent ở mức 71,34 USD/thùng, giảm 0,61%.