Giá xăng dầu ngày mai tăng hay giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 5/2. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tăng, song gần đây đã quay đầu giảm. Ngày 3/2, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 72,82 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 71,15 USD/thùng, tăng khoảng 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ khoảng 50-100 đồng/lít, thậm chí có loại xăng có thể giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 200-300 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ cùng tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 3/2, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 400-600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 2 lần tăng, 3 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 29/1, giá xăng E5 RON 92 tăng 50 đồng/lít lên 18.330 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít, lên 18.840 đồng/lít. Dầu diesel tăng 470 đồng/lít lên 18.170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 220 đồng/lít lên 18.170 đồng/lít; dầu mazut tăng 760 đồng/lít lên 14.630 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 3/2, giá dầu nhích tăng sau khi giảm hơn 4% trong phiên trước, do lo ngại gián đoạn nguồn cung khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine, đồng thời kỳ vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Ấn Độ về cắt giảm thuế quan có thể thúc đẩy nhu cầu toàn cầu, theo Reuters.

Thông tin về các xuồng vũ trang xuất hiện gần eo biển Hormuz cũng hỗ trợ giá dầu, song khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã phần nào hạn chế đà tăng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống còn 18%, đổi lại New Delhi chấm dứt mua dầu của Nga và hạ thấp các rào cản thương mại. Ấn Độ hiện là một trong những nền kinh tế và quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Tuy thỏa thuận này có thể được xem là yếu tố hỗ trợ giá dầu, song công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho rằng tác động trong ngắn hạn chủ yếu sẽ là việc dầu thô Nga tiếp tục được bán với mức chiết khấu sâu hơn, khó ảnh hưởng đến dòng chảy các lô hàng “bóng tối” ra thị trường toàn cầu.

Giá dầu đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 2/2 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang "đàm phán nghiêm túc" với Washington. Đến ngày 3/2, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kêu gọi Iran và Mỹ tận dụng việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này nhằm tháo gỡ bế tắc.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h ngày 4/2, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,28 USD/thùng, giảm 3,03% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 2,91%, lên 67,35 USD/thùng.