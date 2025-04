Giá vé máy bay đến TPHCM tăng mạnh đợt nghỉ lễ 30/4

Dịp 30/4 tới đây, TPHCM sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong đó, TPHCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật ngoài trời, triển lãm ảnh, biểu diễn nhạc kèn kết hợp biểu diễn các kỹ thuật trên ngựa... Đặc biệt, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm trong ngày 30/4.

Sự kiện lịch sử này thu hút đông đảo du khách đến TPHCM. Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, các chặng bay đến TPHCM cũng tăng giá mạnh.

Chặng Hà Nội đến TPHCM ngày 30/4, Vietnam Airlines báo giá vé rẻ nhất 3,7 triệu đồng, tăng 37% so với ngày trước đó.

Giá vé rẻ nhất chặng Hà Nội đi TPHCM của Vietnam Airlines (Ảnh chụp màn hình).

Đối với Vietjet Air, chặng bay trên có giá 1,44 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí) vào ngày 30/4, giảm 37% so với ngày trước đó. Giá vé ngày 29/4 mới là "cao điểm" của hãng này, tăng 60% và cũng là giá cao nhất trong 20 ngày cuối tháng 4.

Giá vé rẻ nhất chặng Hà Nội đi TPHCM của Vietjet Air (Ảnh chụp màn hình).

Các chặng bay từ Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh tới TPHCM cũng tăng đáng kể trước lễ. Ngày 29/4, giá vé của Vietjet Air từ Đà Nẵng đi TPHCM là 890.000 đồng/lượt (chưa bao gồm thuế, phí), tăng 46% so với ngày trước đó. Ngày 30/4, giá giảm về 490.000 đồng/lượt (chưa bao gồm thuế, phí).

Cùng chặng này, Vietnam Airlines cũng giảm giá ngày 30/4 nhưng tăng ngày 29/4. Ngày 29/4, giá 1.74 triệu đồng/lượt, tăng khoảng 130.000 đồng so với ngày trước đó.

Chặng Hải Phòng - TPHCM cũng tăng gấp đôi vào ngày 29/4, lên 2,16 triệu đồng/lượt, theo Vietjet Air, chưa bao gồm thuế phí. Sang ngày 30/4, giá về mức trung bình 1 triệu đồng/lượt.

Diễn biến tương tự với Vietnam Airlines, ngày 29/4 tăng 43% lên hơn 3 triệu đồng/lượt. Tới ngày 30/4, giá vẫn giữ ở mức cao hơn trung bình, còn gần 2,8 triệu đồng/lượt.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế với trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước.

Các đường bay đi và đến TPHCM có gần 5.100 chuyến, trung bình 462 chuyến mỗi ngày với khoảng 1,03 triệu ghế, tăng 21% so với ngày thường. Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TPHCM, các hãng khai thác 1.261 chuyến, tăng 8% so với ngày thường và tăng 16% so với kỳ nghỉ năm trước.

Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên gần 200 chiếc.