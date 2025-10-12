Giá vàng lên sát 143 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo rủi ro nếu "đu đỉnh"

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 10/10), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần qua, vàng miếng SJC "khởi động" ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, mặt hàng này tăng 4,2 triệu đồng mỗi chiều sau một tuần và thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới.

Vàng miếng SJC đã tăng hơn 70% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Chuyên gia: Người dân cần thận trọng khi giao dịch vàng

Khuyến cáo đến người mua vàng, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - khuyên nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản..., tránh phụ thuộc vào kênh vàng.

Khi giao dịch trên thị trường tự do, người mua cần lưu ý về chất lượng vàng và tính thanh khoản. Trong một số trường hợp, vàng được mua tại cửa hàng nào thì chỉ nên bán ở cửa hàng đó.

Ông cũng lưu ý về tình trạng vàng bị hao hụt, vàng giả, pha trộn, không đảm bảo tỷ lệ chất lượng. Người dân thực sự có nhu cầu mua vàng thì nên cân nhắc kỹ khi giao dịch tại thị trường này. Còn trường hợp mua để đầu tư, đầu cơ thì nên hạn chế vì có nhiều rủi ro tiềm ẩn.

"Việc mua vàng từ các nguồn không rõ ràng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời đặt người mua vào tình huống pháp lý phức tạp nếu giao dịch không tuân thủ quy định. Do đó, các nhà đầu tư và người tiêu dùng được khuyến nghị nên lựa chọn những cơ sở kinh doanh vàng uy tín, có chứng nhận rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và tài sản của mình", vị này nêu.

Trong giai đoạn giá trong nước cách biệt đáng kể với quốc tế, lên tới 15 triệu đồng/lượng, chuyên gia cho rằng cơ hội chủ yếu đến với những đối tượng có khả năng nắm bắt nhanh. Đó là những người mua sớm, bán ra đúng nhịp, tận dụng được sự khác biệt giá trong một khoảng thời gian ngắn.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hưởng lợi khi biên độ mua - bán giãn rộng và nhu cầu thị trường sôi động, khiến doanh thu giao dịch tăng lên.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Tránh rơi vào bẫy "sốt ảo"

Còn theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), việc xóa bỏ thế độc quyền trong kinh doanh vàng miếng có hiệu lực kể từ 10/10, song hiện tại vẫn chưa có thông tin rõ ràng về số lượng ngân hàng hay doanh nghiệp sẽ tham gia vào thị trường này.

Theo vị này, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Để thị trường vàng hoạt động ổn định và hiệu quả, cần có thêm những giải pháp đồng bộ.

"Ví dụ như thành lập sàn giao dịch vàng tại trung tâm tài chính quốc tế, hoặc phát hành tín chỉ vàng để huy động lượng vàng đang nằm trong dân. Đây sẽ là những bước đi quan trọng nhằm bình ổn và phát triển thị trường vàng trong thời gian tới", ông Huân nêu.

Người mua vàng được khuyên theo dõi các thông tin chính thống từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy "sốt ảo". Ngoài ra, khách hàng không giao dịch ở thị trường "chợ đen" vì tâm lý sợ bỏ lỡ và hiểu đúng về thị trường cũng như quy định pháp luật để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.