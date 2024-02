Giá vàng, USD biến động bất ngờ

Vàng miếng SJC tiếng sát 79 triệu đồng

Kết thúc ngày 22/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại mức 76,5-78,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi phiên liền trước đó, vàng giảm mạnh, có thời điểm mất mốc 78 triệu đồng ở chiều bán ra.

Như vậy, 3 ngày sau vía Thần Tài, mỗi lượng vàng miếng mua vào được SJC tăng 1,5 triệu đồng, còn chiều bán ra tăng 700.000 đồng. Vàng nhẫn biến động không đáng kể, đang ở mức 63,5-64,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 2.024 USD/ounce, biến động không đáng kể. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng miếng trong nước cao hơn khoảng 19 triệu đồng còn vàng nhẫn neo cao hơn 4,4 đến 5 triệu đồng so với thế giới.

Vàng tăng giá (Ảnh: Hải Long).

Thị trường vàng thế giới ổn định khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế của Mỹ để biết thêm về đường hướng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng được phần đông chuyên gia dự báo có thể bị mắc kẹt trong ngắn hạn khi giằng co giữa kỳ vọng lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị.

Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed công bố vào giữa tuần này cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách lo ngại về rủi ro khi cắt giảm lãi suất quá sớm. Điều này đã gây áp lực lớn cho vàng. Trong khi đó, những diễn biến tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý này.

Thomas Barkin - Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond - cho biết dữ liệu lạm phát tháng 1, với giá tiêu dùng và giá bán buôn tăng nhanh hơn dự đoán khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ trở nên khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo công cụ CME Fedwatch, các thị trường hiện định giá 72% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Trước đó, kỳ vọng về lãi suất phần lớn được đặt cược vào tháng 3.

Giá USD tự do tăng bốc

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - duy trì ở mức 103,93 điểm, giảm nhẹ so với hôm qua song vẫn tăng 2,1% từ đầu năm.

Tỷ giá trung tâm kết thúc phiên hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 23.981 đồng/USD, tăng 7 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.630 đồng đến 25.180 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá mua - bán là 24.420-24.760 đồng. So với cách đây một tuần, giá USD tại các ngân hàng lớn tăng 150-200 đồng. Còn so với đầu năm, USD đã có mức tăng gần 1,4%.

Trên thị trường tự do, giá USD tại 25.150-25.220 đồng/USD, tăng 120 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán so với trước đó. Giá USD thị trường này có dấu hiệu tăng nhiệt khoảng một tuần trở lại đây.