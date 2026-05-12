Giá vàng biến động mạnh, hồi hộp chờ đợi nhiều thông tin

Mở cửa phiên 12/5, giá vàng đảo chiều theo xu hướng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC đang được giao dịch ở ngưỡng 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán hiện được duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng lên mức 163,5-166,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), biên độ mua - bán neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng biến động mạnh. Sau khi giảm và mất mốc 4.700 USD/ounce, thì giá vàng thế giới đã quay đầu tăng lại và vượt 4.750 USD/ounce.

Vàng đang biến động trước loạt thông tin đáng chú ý. Trong đó, thị trường đang tập trung vào dữ liệu CPI tháng 4, PPI tháng 4, doanh số bán lẻ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất Empire State. Ngoài ra, nhà đầu tư theo dõi khả năng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về đề cử lãnh đạo Fed. Đây đều là những yếu tố có thể tác động mạnh đến lãi suất, USD và thị trường tài chính.

Liên quan đến địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình được đưa ra và gọi nội dung này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế mua vàng nếu không cần thiết và giảm du lịch nước ngoài nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối. Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu từ Trung Đông.

Vàng miếng SJC (Ảnh: Phương Quyên).

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng các tín hiệu gần đây tương đối tích cực đối với kinh tế Mỹ, hỗ trợ cả chứng khoán và vàng.

Nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức khỏe tốt nhờ kết quả lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và dữ liệu việc làm tích cực. Việc Mỹ duy trì sản lượng dầu nội địa ở mức cao, giúp giá dầu trong nước thấp hơn dầu Brent cũng tạo thêm dư địa chính sách, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng với Iran. Dù xuất hiện leo thang địa chính trị, giá dầu WTI vẫn duy trì dưới 100 USD/thùng.

Về diễn biến của vàng, ông Grady cho rằng nhà đầu tư nên chú ý đến khối lượng giao dịch và vị thế mở thay vì chỉ nhìn vào biến động giá ngắn hạn. Thanh khoản thấp trên Comex cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường. Khi chưa xuất hiện phiên bứt phá mạnh với khối lượng lớn, giá kim loại quý có thể tiếp tục biến động thất thường.

Đồng quan điểm, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng. Những lo ngại địa chính trị liên quan Mỹ - Iran tiếp tục hỗ trợ lực mua trú ẩn đối với vàng, giúp vàng lấy lại phần lớn mức giảm của hai tuần trước.

Kuptsikevich cho rằng vàng đang nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn và cần duy trì ổn định trên vùng 4.860 USD/ounce, tương ứng khu vực đỉnh cục bộ trước đó và trên đường trung bình động 50 ngày. Nếu đà tăng được củng cố, giá vàng hoàn toàn có thể quay lại vùng 4.900 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ

Đồng USD tăng nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Washington, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cuộc chiến kéo dài và đẩy giá dầu tăng cao.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, hiện ở mức 97,91.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 25.118 đồng.