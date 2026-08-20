Giá vàng trong nước tăng 3,8 triệu đồng/lượng

Phiên sáng 20/8, giá vàng trong nước nhanh chóng bật tăng mạnh khi vừa mở cửa. Hiện, giá vàng miếng SJC tăng 3,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đà tăng giá vàng trong nước diễn biến chung với vàng thế giới. Tối ngày 19/8 trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng mạnh. Hiện, giá vàng thế giới đã chạm mốc 4.500 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới có giá 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1. Vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 45 triệu đồng/lượng so với đỉnh cũ. Nếu tính cả chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, nhà đầu tư mua vàng đúng vùng đỉnh và bán ở mức giá hiện tại có thể chịu khoản lỗ khoảng 48 triệu đồng/lượng.

Vàng được bày bán tại cửa hàng vàng (Ảnh: DT).

Ở chiều ngược lại, giá vàng hồi phục mạnh trong những phiên gần đây có lợi cho những người mua ở vùng giá thấp.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy một số người đã tranh thủ giải ngân khi giá vàng giảm xuống dưới 140 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng này.

Chị Phương (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết có một khoản tiền nhàn rỗi và tìm kiếm cơ hội đầu tư từ đầu năm. Trong bối cảnh chứng khoán giải ngân ít nhưng danh mục hiện chịu thua lỗ, còn bất động sản khiến chị e ngại về pháp lý và mặt bằng lãi suất, chị chuyển một phần dòng tiền sang vàng.

Theo giới phân tích, đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới, qua đó góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu dài hạn.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không trả lãi. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường cũng đang giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9. Theo Reuters, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức khoảng 65%.

Theo Kitco dự báo, nếu duy trì trên ngưỡng 4.446 USD/ounce, giá vàng có thể hướng đến vùng 4.595 USD/ounce. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 4.320 USD/ounce.