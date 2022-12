Giá vàng trồi sụt

Giá vàng tăng gần 30 USD mỗi ounce

Sáng 14/12, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,55-67,35 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 450.000 đồng/lượng so với giá mở cửa phiên. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn ở mức 800.000 đồng/lượng. Giá vàng tăng mạnh cùng chiều với diễn biến kim loại quý quốc tế.

Tuy nhiên, đến 9h sáng nay, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng về mức 66,35-67,15 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco là 1.809,6 USD/ounce, tăng 27 USD so với giá đóng cửa hôm qua.

Giá vàng giao ngay thế giới tăng vọt, vượt mốc 1.800 USD/ounce, sau số liệu lạm phát Mỹ tháng 11 hạ nhiệt, khiến nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ nâng lãi suất trong năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này chỉ tăng 0,1% so với tháng trước đó và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các con số này đều thấp hơn so với dự báo 0,3% và 7,3% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Chỉ số CPI lõi (không bao gồm biến động của giá lương thực và năng lượng) cũng chỉ tăng 0,2% so với tháng trước và 6% so với năm trước, thấp hơn dự báo 0,3% và 6,1% của các chuyên gia kinh tế.

Lạm phát hạ nhiệt sẽ làm tăng khả năng Fed giảm tốc nâng lãi. Dù vàng được coi là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, rủi ro suy thoái và bất ổn chính trị, lãi suất cao sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không trả lãi này.

Kể từ đầu năm đến nay, Fed đã tăng lãi suất tổng cộng 3,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008. Trong cuộc họp chính sách tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11, Fed đều tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm.

USD xuống mức thấp nhất nửa năm

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ chính khác - đã rơi thẳng đứng xuống 103,5 điểm, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 16/6.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.654 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua và giảm 34 đồng so với cách đây một tháng. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng được giao dịch ở mức trần 24.836 đồng/USD và mức sàn là 22.471 đồng/USD.

Giá USD bán cho các ngân hàng thương mại vẫn ở 24.830 đồng/USD. Trong ngân hàng, giá USD đều giảm và hầu hết vẫn niêm yết ở dưới mức 24.000 đồng/USD.

Giá USD trên "chợ đen" hiện được giao dịch ở mức 24.150-24.230 đồng/USD (mua - bán).