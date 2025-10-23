Giá vàng thế giới giảm không phanh, điều gì khiến nhà đầu tư ồ ạt bán ra?

Trong phiên giao dịch ngày 22/10, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục giảm mạnh, có lúc xuống sát mốc 4.000 USD/ounce, thấp nhất trong gần 2 tuần qua.

Trước đó, ngày 20/10, giá vàng thế giới từng đạt mức kỷ lục 4.381 USD/ounce. So với đỉnh này, giá vàng hiện đã giảm hơn 8%. Giá kim loại quý được hỗ trợ bởi các yếu tố như căng thẳng thương mại, kỳ vọng hạ lãi suất và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương.

Giới quan sát cho rằng giá vàng giảm bởi áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm mạnh.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã liên tiếp lập nhiều kỷ lục mới và được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF.

Vàng là tài sản không sinh lợi suất và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Mặt khác, chỉ số Dollar Index tăng nhẹ khiến kim loại quý trở nên đắt hơn với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng liên tục biến động mạnh (Ảnh: Bloomberg).

Giới phân tích cho rằng biến động trên thị trường vàng và bạc tương lai đang rất mạnh. Điều này cũng báo hiệu giai đoạn nhiều biến động, khó lường, có thể khiến cả phe mua và bán rút lui.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần này. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

"Với đà tăng mạnh trong vài tuần qua, việc các nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo CPI vào ngày 24/10 không phải là điều bất ngờ", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định trong báo cáo.

Theo các chuyên gia, việc giá vàng thế giới điều chỉnh sâu là cần thiết vì thời gian qua giá vàng thế giới đã tăng quá nóng. Giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục cũng do sự "góp sức" từ các ngân hàng trung ương. Thời gian qua các ngân hàng trung ương lớn kiên trì gom vàng ngay cả khi giá vàng đạt kỷ lục nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã bổ sung 19 tấn vàng vào dự trữ toàn cầu trong tháng 8 năm nay, sau khi bán ròng trong tháng 7.