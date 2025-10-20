Giá vàng tăng gần 9 triệu đồng/lượng trong một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/10 đến 18/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập trước đó, mỗi lượng vàng đã giảm 2 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Đầu tuần, vàng miếng được niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá đã tăng 8,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết tại 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt hàng này vẫn duy trì ở mức kỷ lục. Một số thương hiệu nhỏ khác giữ giá bán ra quanh vùng 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh phiên cuối tuần cùng chiều với diễn biến giá thế giới. Trước áp lực chốt lời và điều chỉnh, giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần qua giảm hơn 100 USD/ounce. Mỗi ounce vàng chốt tuần tại 4.250 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 135,1 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Kim loại quý mở đầu tuần trước ở mức 4.022,44 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 4.100 USD/ounce. Có thời điểm kim loại quý đạt đỉnh gần 4.400 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đảo chiều mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Phần đông chuyên gia cho rằng sau giai đoạn tăng nóng, giá vàng có thể bước vào chu kỳ điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Tuy nhiên, với bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, giá vàng vẫn được dự báo duy trì ở vùng cao trong thời gian tới.

Tuy nhiên, giá vàng tuần này có thể chịu áp lực lớn khi các rủi ro kinh tế mới tại Mỹ ngày càng rõ nét. Tăng trưởng chậm lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng, khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả nợ. Một số chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể tiến gần đến một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực.

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng mạnh đến giá vàng tuần này là việc Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua dự luật ngân sách mới. Tình trạng này đang gây tổn thất cho nền kinh tế, với nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn cả kỷ lục 35 ngày từng diễn ra năm 2018.

Nếu kịch bản đó xảy ra, giới đầu tư có thể tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đẩy giá tuần này tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc giá tăng quá nhanh có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, khiến giá điều chỉnh trở lại.

Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại đơn vị chuyên về kim loại Heraeus Metals Germany, cho biết: "Với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị và những lo ngại liên tục về lĩnh vực ngân hàng, môi trường vẫn rất thuận lợi cho vàng".

Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch Blue Line Futures, nhận định các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những biến động mạnh ở vùng giá cao hiện nay, khi nhiều người bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận.

"Thị trường vàng có thể sẽ còn biến động, nhưng đà tăng hiện tại là có cơ sở. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh hoạt động kinh tế suy yếu. Chúng ta cũng có thể chứng kiến đà mở rộng của thị trường khi nhu cầu với các quỹ ETF vàng tiếp tục tăng mạnh", Phillip Streible nhận định.

Một sự kiện quan trọng thời gian tới là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng. Cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại, thậm chí có thể tiến tới thỏa thuận giảm thuế song phương.

Nếu 2 bên đạt được bước tiến tích cực, tâm lý rủi ro trên thị trường sẽ giảm, khiến giá vàng có khả năng chịu áp lực điều chỉnh. Bên cạnh đó, việc chính phủ Mỹ sớm mở cửa trở lại cũng có thể khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra chốt lời, gia tăng biên độ dao động của giá vàng.