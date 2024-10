Giá vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay

Mở phiên sáng 7/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn duy trì tại mức 82-84 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại vùng giá cao kỷ lục 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được niêm yết ở mức 82,1-84 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn là 82,68-83,58 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, mở phiên sáng 7/10 (theo giờ Việt Nam) đạt gần 2.650 USD/ounce, đi ngang so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 4,4 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3,9 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh vì căng thẳng chính trị tại Trung Đông và báo cáo việc làm Mỹ. Có thời điểm, giá kim loại quý giảm sâu còn 2.632 USD/ounce, giá cao nhất đạt 2.673 USD.

Theo khảo sát của Kitco, các chuyên gia nhận định giá vàng tuần này vẫn có thể tăng. Trong đó, 44% người tham gia khảo sát lạc quan với giá kim loại quý. Chỉ 19% dự báo giá giảm và 37% kỳ vọng giá đi ngang.

Một số sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Sean Lusk - Giám đốc giao dịch phòng trừ rủi ro tại Walsh Trading, cho rằng rủi ro địa chính trị đang kéo giá vàng lên cao. Không ai muốn bán vàng trước viễn cảnh Israel sắp trả đũa cuộc tập kích đầu tuần này của Iran.

Thị trường, vốn đã kỳ vọng vào sự suy giảm của nền kinh tế, đã phải nhanh chóng điều chỉnh lại. Theo Công cụ FedWatch của CME, trước đó thị trường đã định giá mức xác suất 30% cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11.

Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, những kỳ vọng này đã giảm xuống dưới 1%. Trước khi bước vào cuối tuần, thị trường hiện chỉ thấy gần 1% khả năng không có sự cắt giảm lãi suất.

Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ này đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong 7 tuần, vượt qua 102 điểm.

Marc Chandler - Giám đốc Bannockburn Global Forex - thì cho rằng giá vàng tuần này sẽ giảm. "Nửa đầu tuần, giá có thể đi xuống, về vùng 2.580-2.600 USD. Tác động của báo cáo việc làm tại Mỹ sẽ kéo dài vài ngày. Nhưng đến cuối tuần, sự tập trung có thể dồn về báo cáo lạm phát, từ đó kéo giá vàng tăng trở lại", ông giải thích.

Giá USD tự do, ngân hàng tăng mạnh

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,54 điểm, tăng 0,02% so với trước đó. Đây là mức cao nhất hơn một tháng của đồng bạc xanh.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.153 đồng, tăng 20 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.945-25.350 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.550-24.940 đồng (mua - bán), tăng 10 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.640-25.070 đồng, tăng 120 đồng ở chiều mua và 90 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.110-25.210 đồng (mua - bán), tăng 160 đồng mỗi chiều.