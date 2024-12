Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng đứng im

Kết phiên giao dịch ngày 25/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 82,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với giá đóng cửa phiên trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 82,3-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá so với trước đó.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 82,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn vàng nhẫn tại đây được giao dịch tại 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới rạng sáng 25/12 theo giờ Việt Nam giao dịch quanh 2.616 USD/ounce, tăng nhẹ 1 USD so với phiên trước đó. Có thời điểm, giá kim loại quý giảm sâu về vùng 2.608 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 80,5 triệu đồng/lượng, chênh lệnh với vàng trong nước 3,5-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng đi ngang trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp khi vào mùa nghỉ lễ cuối năm. Kim loại quý cũng chịu sức ép từ đồng bạc xanh mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, do nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ năm 2025.

Một số sản phẩm của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Ngược chiều ngân hàng, USD tự do giảm giá sâu

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - đạt 108,12 điểm, đi ngang so với trước đó. So với tuần trước, ước tính chỉ số USD Index đã tăng hơn 1%. Còn xét từ đầu năm 2024 đến nay, chỉ số này đã tăng 6,61%.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.320 đồng, tăng 12 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.104-25.536 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.206-25.536 đồng (mua - bán), tăng 12 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.250-25.536 đồng. Các ngân hàng đều hạ giá USD song vẫn niêm yết giá bán ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.740-25.840 đồng (mua - bán), giảm 60 đồng ở cả chiều mua và bán.