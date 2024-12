Giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng lễ Giáng sinh

Kết phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 82,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng được điều chỉnh giảm 200.000 đồng, được niêm yết tại 82,3-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 82,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn vàng nhẫn tại đây được giao dịch tại 82,5-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới rạng sáng 24/12 theo giờ Việt Nam giao dịch quanh 2.616 USD/ounce, tăng gần 5 USD so với phiên trước đó. Có thời điểm, giá kim loại quý giảm sâu về vùng 2.608 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 80,5 triệu đồng/lượng, chênh lệnh với vàng trong nước 3,5-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm giá (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Giá vàng thế giới ổn định trong phiên giao dịch ảm đạm của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào ngày 24/12. Các nhà đầu tư vẫn đang hướng đến chiến lược lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chính sách thuế quan của Tổng thống đắc cử Donald Trump, những yếu tố có thể định hình quỹ đạo của kim loại này vào năm tới.

Năm nay, giá vàng liên tục ghi nhận mốc kỷ lục mới và tăng 27% so với đầu năm. Theo chuyên gia phân tích thị trường Zain Vawda của OANDA, một đợt tăng giá tương tự có thể xảy ra vào năm 2025, nhưng điều này phần lớn phụ thuộc vào các diễn biến địa chính trị.

Theo chuyên gia này, nếu không có điều gì bất ngờ liên quan đến địa chính trị, giá vàng dự báo sẽ ở khoảng 2.800 USD/ounce do rủi ro dai dẳng và lo ngại về chiến tranh thương mại. Kim loại quý này được coi là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Các nhà phân tích đã dự đoán rằng mức cao kỷ lục liên tiếp vào năm 2024 sẽ tạo tiền đề cho một đợt tăng giá tương tự vào năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị gia tăng và việc cắt giảm lãi suất của Fed.

Giá USD tự do bật tăng

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - đạt 108,04 điểm, đi ngang so với trước đó. So với tuần trước, ước tính chỉ số USD Index đã tăng hơn 1%. Còn xét từ đầu năm 2024 đến nay, chỉ số này đã tăng 6,61%.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.308 đồng, giảm 7 đồng so với trước đó. Như vậy, tỷ giá trung tâm tiếp tục hạ nhiệt. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.092-25.523 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.193-25.523 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.223-25.523 đồng. Các ngân hàng đều hạ giá USD song vẫn niêm yết giá bán ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.800-25.900 đồng (mua - bán), tăng 150 đồng ở cả chiều mua và bán.