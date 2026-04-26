Dự báo giá vàng tuần tới: Áp lực bán lấn át đà phục hồi

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 20/4 đến ngày 25/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng. Đây là phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Thị trường sẽ biến động trở lại vào ngày 28/4 (thứ 3 tuần tới).

Giá vàng miếng SJC mở cửa tuần được niêm yết ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua đã giảm 2,2 triệu đồng còn giá chiều bán giảm 2,7 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng thế giới cũng đã giảm mạnh. Đầu tuần, vàng quốc tế ở mức 4.790 USD/ounce nhưng nhanh chóng lùi về quanh 4.750 USD/ounce trước khi bật tăng để thiết lập mức cao nhất tuần tại 4.830 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi áp lực bán xuất hiện ngay sau đó.

Thị trường sau đó ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất tuần khi giá vàng giảm hơn 2%, rơi xuống mức thấp nhất tuần 4.672 USD/ounce. Nguyên nhân là sự mạnh lên của đồng USD, lợi suất trái phiếu tăng cùng với kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao, khiến lãi suất có thể tiếp tục neo ở vùng cao lâu hơn. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, yếu tố địa chính trị cũng góp phần chi phối thị trường. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn mới liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đã đẩy giá dầu tăng mạnh, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tạo thêm áp lực lên vàng.

Đến giữa tuần, giá vàng dần ổn định trở lại khi thị trường hấp thụ các thông tin mới liên quan đến một lệnh ngừng bắn mong manh và các cuộc đàm phán xoay quanh căng thẳng Mỹ - Iran. Việc rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt đã phần nào giúp giảm áp lực bán, đồng thời kích hoạt lực mua bắt đáy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.650-4.700 USD/ounce.

Dù vậy, đà phục hồi của vàng vẫn bị hạn chế bởi áp lực từ giá dầu tăng cao và những bất ổn địa chính trị chưa hoàn toàn lắng dịu. Kết thúc tuần, giá vàng dừng ở mức 4.708 USD/ounce, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng và chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần trước đó.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News về giá vàng tuần tới, các chuyên gia phố Wall cũng như nhà đầu tư cá nhân đều không rõ về xu hướng ngắn hạn sau một tuần giao dịch kém tích cực.

Trong số 16 chuyên gia tham gia, có 5 người (31%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 5 người khác cũng cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 6 chuyên gia còn lại nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục đi ngang và tích lũy.

Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco cũng ghi nhận tâm lý thận trọng tương tự. Trong tổng số 16 phiếu tham gia, có 6 nhà đầu tư (38%) kỳ vọng giá vàng đi lên, 5 người (31%) dự báo giảm và 5 người còn lại (31%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, nhận định xu hướng ngắn hạn của vàng có thể vẫn chịu áp lực giảm.

Theo ông, kim loại quý hiện vận động trong mối quan hệ nghịch đảo với giá năng lượng - yếu tố có thể tiếp tục gây sức ép nếu giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Ông Lusk cho rằng trong kịch bản dầu Brent tăng lên vùng 135-140 USD/thùng, điều này sẽ không có lợi cho vàng trong ngắn hạn. Ông dự báo trước khi thị trường tìm được vùng đáy đủ hấp dẫn để kích hoạt lực mua trở lại, với vùng giá kỳ vọng thấp hơn đáng kể so với mức 4.700-4.800 USD/ounce hiện tại.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, cho rằng thị trường vàng thế giới có dấu hiệu diễn biến trái với quy luật thông thường. Trong đó, căng thẳng giữa Mỹ - Iran leo thang, nhưng thực tế vừa qua cho thấy chiến sự gia tăng thì giá vàng giảm và ngược lại.

Ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục biến động khi tình hình căng thẳng ở Iran chưa được giải quyết. "Chúng ta có thể đã thấy vùng đáy sau xung đột, nhưng khó có đỉnh mới cho đến khi căng thẳng kết thúc và các yếu tố tiền tệ, tài khóa quay lại chi phối thị trường", vị này nhận định.

Bà Razan Hilal, nhà phân tích thị trường tại sàn giao dịch Forex.com, đánh giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy. Chuyên gia cho biết mức kháng cự then chốt nằm tại 4.880 USD/ounce. Nếu vượt qua, giá có thể hướng tới 4.980 USD, xa hơn là 5.250 USD.

Ngược lại, nếu vàng thủng vùng hỗ trợ 4.760 USD, rủi ro giảm sẽ mở rộng về các mốc 4.660 USD và 4.480 USD, thậm chí sâu hơn về 4.300 USD. Theo bà Razan Hilal, diễn biến giá trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ chịu chi phối bởi kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.