Giá vàng bất ngờ rớt mạnh, “bốc hơi” hàng trăm USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay rơi một mạch 114 USD xuống 4.567 USD/ounce, thậm chí có thời điểm rơi xuống 4.558 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 6/4. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 146 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên giao dịch, giá vàng vẫn giao dịch ổn định quanh vùng 4.679-4.690 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng giảm mạnh, xuống 4.560 USD. Vài giờ sau đó, giá vàng trải qua nhịp phục hồi nhẹ trở lại lên sát 4.600 USD, nhưng đà tăng cũng không duy trì được lâu khi kim loại quý một lần nữa quay đầu giảm xuống dưới 4.580 USD/ounce.

Đà giảm của vàng bị ảnh hưởng mạnh khi đồng USD tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 3 tuần. Các yếu tố này càng gây thêm áp lực lên các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh.

Ông Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại Julius Baer, nhận định đà giảm của vàng phản ánh việc giá dầu tăng cao trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc.

"Thị trường vàng dường như đang lo ngại nhiều hơn về nguy cơ chính sách tiền tệ bị thắt chặt do tác động của căng thẳng địa chính trị", ông Menke nói thêm.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng vừa tuyên bố rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ từ ngày 1/5. Động thái này được xem là đòn giáng mạnh vào liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Việc mất đi UAE, một thành viên lâu năm, có thể khiến OPEC rơi vào tình trạng xáo trộn và suy yếu. Tổ chức này thường nỗ lực thể hiện sự đoàn kết dù tồn tại bất đồng nội bộ về nhiều vấn đề, từ địa chính trị đến hạn ngạch sản lượng.

Sau thông tin này, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 1,8% lên hơn 110 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 3,6%, lên 99,9 USD/thùng.

Giá dầu cao làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó nâng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn. Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, song lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này vì vàng không mang lại lợi suất.

Thêm vào đó quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust liên tục bán ra giữa lúc nhà đầu tư đang dõi theo các cuộc họp ngân hàng Trung ương lớn.

Vừa qua, Morgan Stanley cũng hạ dự báo giá vàng năm nay xuống mức 5.200 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức dự báo 5.700 USD/ounce từng được đưa ra trước đó.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Lorenzo Portelli, Trưởng bộ phận Chiến lược Đa tài sản tại Amundi Investment Institute, cho biết ông kỳ vọng cú sốc năng lượng hiện tại xuất phát từ cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran chỉ tác động ngắn hạn đến lạm phát.

“Trong 12 tháng tới, chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng và nhận thấy giá có thể tiến tới vùng 5.500 USD”, ông Lorenzo Portelli viết trong báo cáo.

Đồng thời, ông cũng lưu ý nhu cầu đầu tư đối với vàng không chỉ bị chi phối bởi lãi suất tại Mỹ. Ông cho biết, khi giá vàng đã giảm khoảng 15% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 1, phần lớn các thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá.

“Nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương nhiều khả năng sẽ vẫn mạnh, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi - nơi các cơ quan quản lý tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào các đồng tiền truyền thống. Chúng tôi không thấy xu hướng này đảo chiều trong thời gian tới. Vàng vẫn là tài sản chiến lược đối với các nhà quản lý dự trữ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tăng khả năng chống chịu của danh mục”, ông cho hay.