Giá vàng miếng SJC tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Mở phiên sáng 8/10, giá vàng miếng SJC bất ngờ được các doanh nghiệp lớn tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán lên 83-85 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn tròn trơn vẫn duy trì tại vùng giá cao kỷ lục 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,4 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, mở phiên sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam) đạt 2.645 USD/ounce, giảm 5 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 4,2 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã gây áp lực lên giá vàng trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, chỉ số US-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - dao động ở mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng thỏi được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Vàng miếng SJC đứng giá kể từ đầu tháng 10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện các nhà giao dịch cho rằng có 86% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm (0,25%) vào tháng tới, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tuần trước củng cố niềm tin rằng nền kinh tế khó có khả năng cần Fed thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất lớn trong phần còn lại của năm nay.

Thị trường sẽ theo dõi biên bản của cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, cùng với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này.

Ở một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã ngừng mua vàng dự trữ trong tháng 9, ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp quốc gia này tạm ngưng tích lũy. Với giá vàng gần mức cao kỷ lục, Trung Quốc có thể tạm thời ngừng mua thêm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tích trữ vàng trong dài hạn vẫn có thể tiếp diễn, chiến lược gia thị trường - Yeap Jun Rong của IG, cho biết.

Giá USD ngân hàng lấy lại mốc 25.000 đồng

USD-Index hiện đạt 102,49 điểm, giảm 0,03% so với trước đó. Đây là mức cao nhất hơn một tháng của đồng bạc xanh.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.168 đồng, tăng 15 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.960-25.365 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.660-25.050 đồng (mua - bán), tăng 20 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.660-25.070 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.150-25.250 đồng (mua - bán), tăng 40 đồng mỗi chiều.