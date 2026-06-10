Giá vàng miếng giảm 5 triệu đồng/lượng trong 2 tiếng

Ghi nhận đến 10h30, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 133,8-138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tiếp 600.000 đồng so với trước đó. Như vậy, chỉ trong 2 tiếng mở cửa phiên, giá vàng miếng đã giảm 5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/6, lúc 8h30 giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 135,3-140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến 9h, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh xuống 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, so với giá đóng cửa phiên hôm qua, giá chiều mua và bán đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 5 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất từ đầu năm của mặt hàng vàng miếng.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến giá vàng thế giới. Theo đó, kim loại quý hôm qua giảm 80 USD, về 4.258 USD/ounce. Đà giảm kéo dài sang đầu phiên 10/6, khiến kim loại quý sụt thêm hơn 50 USD, về 4.203 USD. Đây là mức thấp nhất 3 tháng của mặt hàng này.

Giao dịch vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định thị trường đi xuống khi nhiều tài sản khác đang bị bán tháo và nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất tại Mỹ tăng lên năm nay. "Nhà đầu tư đang lo lắng. Tất cả thị trường đều trong trạng thái né tránh rủi ro. Giá vàng và bạc sẽ vẫn chịu sức ép đến khi chúng ta có tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)", ông nói.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực khi kinh tế Mỹ đón nhận thêm nhiều tin tốt, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí có thể đảo chiều tăng lãi suất vào cuối năm.

Thị trường vàng đang thiếu động lực tăng giá mới và có thể chứng kiến ​​áp lực bán ra trở lại khi thị trường nhà ở Mỹ dường như đang trên đà phục hồi vững chắc.

Tổng doanh số bán nhà hiện có của Mỹ tăng 3,2% lên 4,17 triệu căn trong tháng 5, so với 4,02 triệu căn trong tháng 4.

Theo tín hiệu từ FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm nay đã lên tới trên 67%. Như vậy, trong ngắn và trung hạn, giá vàng chịu áp lực giảm trước tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được dự báo hưởng lợi từ xu hướng lạm phát cao và nợ công kỷ lục ở nhiều nước.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại Forex.com nhận định: “Bức tranh kỹ thuật của vàng đã xấu đi rõ rệt sau đợt bán tháo cuối tuần trước. Việc giá không duy trì được trên vùng 4.500 USD/ounce và rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày có thể mở ra nguy cơ điều chỉnh sâu hơn”.

Chuyên gia này chỉ ra nếu lực bán áp đảo, giá có thể lùi sâu về 4.100 USD/ounce, thậm chí không loại trừ mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Thời gian tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Nếu lạm phát tiếp tục vượt dự báo, kỳ vọng Fed neo lãi suất cao sẽ tăng lên, gây bất lợi cho vàng.

Dù vậy, các chuyên gia đánh giá triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi. Sức mua từ các ngân hàng Trung ương, đa dạng hóa dự trữ, nợ công cao và địa chính trị vẫn là bệ đỡ.

Trước các rủi ro điều chỉnh ngắn hạn do biến động mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị cần bám sát dữ liệu kinh tế Mỹ và tránh tâm lý mua đuổi.