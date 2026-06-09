Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng sau khi sập mạnh

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce trong phiên ngày 9/6 (giờ Mỹ), tăng 12 USD/ounce so với phiên trước. Đà hồi phục xuất hiện sau khi kim loại quý có thời điểm lùi xuống dưới 4.300 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 - trước khi lực cầu kỹ thuật kéo giá trở lại.

Áp lực bán mạnh đầu tuần bắt nguồn từ số liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang hỗ trợ đồng USD và duy trì giá dầu ở mức cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, là yếu tố bất lợi với vàng.

Tính chung tuần trước, giá vàng đã mất gần 5% giá trị, là mức điều chỉnh đáng kể đặt ra câu hỏi liệu xu hướng tăng trung hạn đã thực sự đảo chiều hay chưa.

Từ trước đó, diễn biến kém khởi sắc của thị trường kim loại quý đã được hầu hết chuyên gia dự báo. "Xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu thay đổi", Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định. Theo ông, giá vàng thế giới sẽ dao động trong biên độ hẹp cho đến khi xung đột Trung Đông có hướng giải quyết rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, lực cầu đã xuất hiện trong phiên hôm nay khi kim loại màu vàng có thêm 12 USD. Mặc dù vậy, “cuộc chiến” giành lại mốc kháng cự 4.500 USD/ounce của giá vàng trong ngắn hạn vẫn tạm nghiêng về phía bên bán. Điều khiến giới đầu tư quan tâm lúc này là liệu nhịp suy yếu hiện tại có báo hiệu xu hướng trung hạn của vàng đã đảo chiều hay chưa.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho rằng triển vọng giá vàng trong ngắn hạn đang đối mặt với nhiều áp lực bất lợi. Theo ông, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định trong khi áp lực lạm phát có dấu hiệu gia tăng, khiến khả năng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Điều này tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Chuyên gia này nhận định diễn biến của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong trường hợp không xuất hiện những biến động địa chính trị đủ lớn để làm thay đổi đáng kể dòng vốn trên thị trường tài chính toàn cầu, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ biến động mạnh nhưng nghiêng về xu hướng giảm nhẹ.

Kịch bản này sẽ còn kéo dài nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng về việc Fed sớm hạ lãi suất tiếp tục suy yếu.

Vị chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong trung hạn. Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý vẫn chưa mất đi. Nổi bật trong số đó là xu hướng các ngân hàng Trung ương trên thế giới tiếp tục đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối và gia tăng nắm giữ vàng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đang cho thấy tín hiệu yếu sau khi dữ liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu tăng kéo giá xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Theo chuyên gia này, vùng 4.367 USD/ounce là mốc kỹ thuật đáng chú ý tiếp theo.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết, diễn biến kỹ thuật của vàng đã bị tổn hại đáng kể sau khi giá rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Ông cảnh báo, giá vàng có thể kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce ngay trong tuần này nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng mạnh hơn dự kiến.

“Bức tranh kỹ thuật đã xấu đi rõ rệt sau đợt bán tháo vào tuần trước. Việc vàng không thể duy trì đà tăng trên vùng giá 4.500 USD/ounce khiến thị trường dễ tổn thương trước một nhịp điều chỉnh sâu hơn, trong khi việc phá vỡ đường trung bình động 200 ngày đã làm gia tăng động lực giảm giá”, ông nhận định.

Theo chuyên gia này, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo của vàng nằm quanh ngưỡng 4.230 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ kế tiếp sẽ là ngưỡng giá 4.100 USD/ounce, mở ra khả năng giá giảm sâu hơn nếu bên bán tiếp tục chiếm ưu thế.