Giá vàng lẹt đẹt, người mua vẫn lỗ

Mua vàng SJC sau một tuần vẫn lỗ

Kết thúc tuần này, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,15-66,95 triệu đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên hôm qua, mỗi lượng vàng đã tăng 50.000 đồng. Chênh lệch giữa 2 chiều là 800.000 đồng/lượng.

Vàng tuần này giao dịch thận trọng. So với giá mở cửa tuần, mỗi lượng vàng cũng chỉ có thêm 50.000 đồng/lượng. Với mức chênh giữa 2 chiều mua - bán hiện nay, người mua vẫn lỗ 750.000 đồng/lượng nếu chốt lời sớm.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giao ngay trên Kitco đóng cửa tuần ở mức 1.798,5 USD/ounce. Trong tuần, đã có những phiên giá vàng thế giới ở mức trên 1.800 USD/ounce sau đó mới giảm về sát mốc này như hiện tại. Nguyên nhân do báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước tăng chậm hơn so với dự báo, trong khi GDP quý III của nước này tăng cao hơn so với dự báo, ở mức 3,2%.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng gần 15,45 triệu đồng/lượng.

Khó kiếm lời từ kênh đầu tư vàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc năm 2022 và bước sang năm 2023. Trong năm 2022, vàng giảm giá 1% nhưng có nhiều thời điểm biến động rất mạnh. Vàng từng đạt đỉnh kỷ lục trên 2.000 USD/ounce vào tháng 3 nhưng cũng rớt mạnh xuống 1.630 USD/ounce trong tháng 9.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Avi Gilburt, người sáng lập Elliott Wave Trader đánh giá vàng đang sẵn sàng tăng giá sau giai đoạn ít biến động kéo dài 2 năm. Ông nhận thấy đây là cơ hội để giá vàng được đẩy mạnh lên trên 2.000 USD/ounce.

Ông Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao Bloomberg Intelligence lại cho rằng giá kim loại quý này có thể đã chạm đáy trong năm 2022 và sẽ thể hiện hiệu suất cao trong năm 2023, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngân hàng hạ giá USD

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ chính khác - kết thúc ở mức 104 điểm. Chỉ số USD đi ngang khoảng một tuần trở lại đây.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.631 đồng/USD, giảm thêm 5 đồng so với hôm trước đó. Như vậy, sau một tuần, giá USD đã giảm 19 đồng. Cả 5 phiên tuần này đều ghi nhận tỷ giá trung tâm giảm.

USD đã được "ghìm cương", trong xu hướng giảm giá (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng được giao dịch ở mức trần 24.812 đồng/USD và mức sàn là 22.448 đồng/USD. Giá đồng bạc xanh trên kênh giao dịch ngân hàng thương mại vẫn ở mức thấp, giao dịch dưới ngưỡng 24.000 đồng/USD.

Giá USD ở ngân hàng lớn phổ biến là 23.400-23.750 đồng/USD (mua - bán), ngân hàng cổ phần niêm yết tỷ giá ở 23.500-23.780 đồng/USD (mua - bán), tăng 10-50 đồng/USD mỗi chiều so với trước đó.

Còn trên thị trường tự do, USD sáng 25/12 được giao dịch ở 23.920-23.980 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng mỗi chiều so với hôm qua.