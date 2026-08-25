Giá vàng chững lại, giới đầu tư dõi theo động thái Bộ Tài chính Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 25/8, vàng giảm nhẹ sau khi có thời điểm bật tăng 1% lên gần 4.700 USD/ounce, mức cao nhất trong phiên kể từ giữa tháng 5. Tính chung một tuần qua, kim loại quý này đã tăng khoảng 7%, kể từ khi Bộ Tài chính Mỹ đẩy mạnh chương trình mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài.

Những nỗ lực gần đây nhằm kiềm chế chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ đã khơi lại nỗi lo về lạm phát và sức mạnh đồng USD. Điều này cho thấy sự trở lại của cái gọi là “giao dịch mất giá tiền tệ” (debasement trade) - luận điểm đầu tư từng thúc đẩy đà tăng bùng nổ của vàng trong năm ngoái, theo đó nhà đầu tư mua vàng để phòng ngừa rủi ro đồng tiền pháp định bị pha loãng giá trị.

Chờ tín hiệu từ Bộ Tài chính và Fed

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẵn sàng mở rộng việc mua lại các khoản nợ có chi phí cao, song trong ngày thứ hai (24/8) ông không đưa ra thêm tín hiệu nào. Giới đầu tư cũng đang chờ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm rõ quan điểm về cách Fed nên ứng phó với lạm phát dai dẳng, khi ông phát biểu vào thứ sáu (28/8) tại hội nghị thường niên Jackson Hole.

Giá vàng đi ngang sau bốn phiên tăng liên tiếp (Ảnh minh họa: DT)

Theo bà Charu Chanana, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Saxo Markets, diễn biến mới nhất của vàng “trông giống như giai đoạn tích lũy sau một đợt tăng rất mạnh”. Bà cho rằng các nhà giao dịch cũng có thể đang chuẩn bị vị thế cho những rủi ro tiềm ẩn từ bài phát biểu của ông Warsh cuối tuần này.

Sự bất định về chính sách của Fed cũng là lý do được ông George Efstathopoulos, nhà quản lý quỹ tại Fidelity Holdings, viện dẫn khi tăng gấp đôi lượng vàng nắm giữ trong ba tuần qua. Chia sẻ với Bloomberg News, ông cho biết đã bắt đầu tích lũy vàng sau làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài diễn ra sau cuộc họp tháng 7 của Fed - cuộc họp mà ngân hàng trung ương này quyết định giữ nguyên lãi suất.

Dòng tiền quay lại, tâm lý lạc quan tăng lên

Đà phục hồi rõ rệt trong những tuần gần đây đã đưa giá vàng vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày, ngưỡng kỹ thuật thường được xem là thước đo quan trọng của xu hướng. Một dấu hiệu cho thấy sự tham gia rộng rãi hơn của nhà đầu tư: các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng do Bloomberg theo dõi đã mua ròng hơn 28 tấn trong tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Ngoài ra, chỉ số “25-delta call skew” của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới cũng tăng lên. Đây là thước đo nhu cầu đối với quyền chọn mua (call) so với quyền chọn bán (put) ở các mức giá thực hiện xa giá thị trường; chỉ số này tăng cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn và sẵn sàng trả tiền để đón đầu khả năng giá tiếp tục đi lên.

Bên cạnh sự bất định về chính sách, vai trò “tài sản trú ẩn an toàn” của vàng cũng đang được thử thách bởi căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng. Mỹ đe dọa trừng phạt kinh tế bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran. Đồng thời, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang sa vào một cuộc chiến thương mại với Canada sau khi đàm phán giữa hai bên đổ vỡ vào tuần trước.

Trong khi đó, Citigroup đã nâng dự báo giá vàng ba tháng tới lên 4.800 USD/ounce. Trong một báo cáo, nhóm phân tích của ngân hàng này, trong đó có ông Kenny Hu, nhận định làn sóng đầu cơ hiện tại “vẫn còn dư địa để tiếp tục”, nhưng “nhu cầu vàng vật chất sẽ cần bắt kịp” để đà tăng được duy trì.

Tính đến 12h09 (giờ London, tức 18h09 ngày 25/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.642,18 USD/ounce. Bạc giảm 1,4% xuống 67,95 USD/ounce. Bạch kim và palladium cũng đi xuống, trong khi chỉ số Bloomberg Dollar Spot - thước đo sức mạnh đồng USD - gần như không thay đổi.