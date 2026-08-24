Tiến sát 4.700 USD, điều gì kích hoạt đà tăng vọt của giá vàng?

Sau giai đoạn điều chỉnh về đáy quanh 4.000 USD/ounce vào giữa tháng 7, thị trường kim loại quý vừa chứng kiến đợt đảo chiều ngoạn mục. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tăng gần 1,3%, có thời điểm chạm 4.675 USD/ounce - mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Đà bứt phá này nối dài chuỗi tăng 3 tuần liên tiếp, trong đó riêng tuần trước kim loại quý đã tăng hơn 5%. Diễn biến khởi sắc xuất hiện đúng thời điểm thị trường đón nhận loạt tín hiệu can thiệp chính sách và sự thay đổi rõ rệt trong hành vi phân bổ tài sản của giới đầu tư quốc tế.

Giá vàng thế giới đang tiến sát mốc 4.700 USD/ounce sau đợt điều chỉnh mạnh (Ảnh: Shutterstock).

Cú hích từ thị trường trái phiếu và đồng USD suy yếu

Ngòi nổ trực tiếp cho đà tăng xuất phát từ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ khi gia tăng hoạt động mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài. Quy mô tối đa của các đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm được nâng mạnh từ mức 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng phát đi tín hiệu chương trình này có thể tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Dù lợi suất trái phiếu dài hạn nhanh chóng phục hồi sau đợt giảm ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì đà leo dốc bền bỉ.

Theo phân tích từ ING Research dựa trên dữ liệu Refinitiv, việc vàng đứng vững bất chấp lợi suất ở mức cao cho thấy thị trường đang nhìn nhận câu chuyện xa hơn biến động lãi suất thông thường. Động thái mua lại trái phiếu quy mô lớn làm dấy lên những lo ngại mới về áp lực vay nợ của chính phủ và độ tin cậy của chính sách tài khóa.

Khi rủi ro suy yếu giá trị đồng tiền tăng lên, đồng USD trượt giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Điều này thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển mạnh sang kim loại quý như một kênh lưu giữ giá trị an toàn và hấp dẫn. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu hạ nhiệt cũng nhen nhóm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu nới lỏng chính sách vào năm 2027.

Dòng tiền lớn và các ngân hàng trung ương nhập cuộc

Bên cạnh yếu tố chính sách, lực đẩy quan trọng giúp vàng phục hồi đến từ sự quay trở lại của dòng vốn tổ chức. Báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút ròng 3 tỷ USD trong tháng 7, tương đương mức tăng 23 tấn vàng nắm giữ.

Xu hướng gom hàng tiếp tục lan rộng sang tháng 8. Dữ liệu do Bloomberg theo dõi ghi nhận các quỹ đầu tư đã mua ròng khoảng 18 tấn vàng chỉ trong một phiên thứ năm tuần trước - mức tích lũy trong ngày mạnh nhất trong gần một năm qua.

Song song với các quỹ đầu tư, khối ngân hàng trung ương duy trì vị thế là bệ đỡ vững chắc cho thị trường. Lượng mua ròng của khu vực chính thức đạt 51 tấn trong tháng 6, nâng tổng khối lượng tích lũy nửa đầu năm lên 102 tấn, trong đó Ba Lan và Trung Quốc dẫn đầu về quy mô.

Đại diện từ INN nhận định hoạt động mua gom từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục neo giữ giá vàng ở vùng cao. Tuy nhiên, để tạo lực đẩy bứt phá xa hơn, mấu chốt nằm ở việc các nhà đầu tư phương Tây có duy trì mức độ quan tâm đối với tài sản này trong thời gian tới hay không.

Rào cản lạm phát và bài toán lãi suất của Fed

Mặc dù triển vọng tăng giá đang rộng mở, thị trường vẫn đối mặt với những lực cản nhất định. Áp lực tăng từ giá năng lượng khiến bài toán lạm phát tại Mỹ trở nên dai dẳng, gia tăng rủi ro Fed duy trì mặt bằng chính sách thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo Belga News, biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed chỉ ra sự phân hóa trong nội bộ cơ quan này khi một số quan chức ủng hộ nâng lãi suất ngay lập tức, trong khi số khác sẵn sàng siết chặt thêm nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy giới giao dịch hiện định giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, và 60% xác suất giữ nguyên.

Tâm điểm của thị trường tài chính tuần này đang đổ dồn vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole (diễn ra từ ngày 27-29/8). Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể bật tăng, gây sức ép trở lại lên giá vàng.

Ngoài ra, những diễn biến kinh tế đối ngoại cũng đang được theo dõi sát sao khi Mỹ chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính quy mô lớn nhắm vào các đối tác thương mại của Iran. Trước bối cảnh các biến số đan xen, đợt điều chỉnh của giá vàng dường như đã tạo đáy vững chắc, mở ra giai đoạn biến động mới theo sát từng động thái chính sách tiền tệ quốc tế.