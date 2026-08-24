Giá vàng tăng mạnh, người "đu đỉnh" vẫn lỗ 46,7 triệu đồng/lượng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 17/8-22/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất của vàng trong tuần này cũng như một tháng trở lại đây.

Giá vàng miếng cuối tuần trước được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua vào và bán ra được điều chỉnh tăng 3,6 triệu đồng.

Vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Như vậy, dù tăng giá trong tuần qua, song mặt hàng này vẫn ghi nhận mức giảm 43,7 triệu đồng/lượng. Cộng với chênh lệch mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng hiện tại, nhà đầu tư nếu lỡ mua vàng ở vùng giá đỉnh hiện đã lỗ 46,7 triệu đồng mỗi lượng vàng.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch bằng cú bứt phá mạnh, tăng hơn 5% và vượt mốc 4.600 USD, kết tuần tại 4.602 USD/ounce. Giá vàng ghi nhận mức tăng 3 tuần liên tiếp trong bối cảnh thị trường lo ngại khi nợ công Mỹ tiếp tục “phình to”, đồng USD suy yếu và động thái bất ngờ của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng chương trình mua lại trái phiếu dài hạn.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết sau khi giá vàng vượt qua mốc 4.600 USD/ounce, mức tiếp theo kim loại quý này có thể nhắm tới là 4.680 USD.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý giá vàng đã tăng mạnh liên tiếp trong 3 tuần qua với mức tăng gần 500 USD, vì vậy các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao một số tín hiệu kỹ thuật về sự đảo chiều hoặc củng cố vị thế.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, khẳng định miễn là các ngân hàng Trung ương trên thế giới tiếp tục mua vào, vàng về cơ bản sẽ vẫn tăng giá.

Sau một tuần tăng mạnh, thị trường vàng bước vào tuần này với hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng.

Ngày thứ 3, giới đầu tư sẽ theo dõi chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và doanh số bán nhà mới tháng 7. Sang thứ 4, lịch kinh tế trở nên dày đặc với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), ước tính GDP quý II lần thứ 2 và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Trong đó, PCE đặc biệt được chú ý bởi đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi khi hoạch định chính sách tiền tệ.

Ngày thứ 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ là dữ liệu đáng quan tâm. Tuy nhiên, tâm điểm lớn nhất sẽ đến vào thứ 6 với bài phát biểu đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Giới đầu tư sẽ tìm kiếm tín hiệu về thời điểm và hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ Mỹ, nhất là trong bối cảnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã suy giảm.

Cùng ngày, Mỹ dự kiến công bố số liệu điều chỉnh sơ bộ hàng năm về việc làm phi nông nghiệp và chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan trong tháng 8.

Theo Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, 2 yếu tố quan trọng nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn là báo cáo PCE tháng 7 và thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole. “Báo cáo PCE sẽ định hình kỳ vọng lãi suất trong ngắn hạn, trong khi bài phát biểu của Warsh, cùng với số liệu điều chỉnh việc làm hàng năm, có thể tạo tiền đề cho diễn biến giá vàng trong tháng 9”, vị chuyên gia nhận định.