Giá vàng dự báo biến động mạnh sau khi vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Hiện, vàng miếng tại SJC niêm yết tại mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua - bán được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn chứng kiến đà tăng mạnh hơn, đang giao dịch quanh mức 147,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh. Hiện, vàng giao ngay đạt khoảng 4.672,06 USD/ounce, tăng hơn 56 USD/ounce so với phiên trước. Tuần qua, vàng thế giới đã tăng hơn 5%, đưa giá lập đỉnh cao nhất trong hơn 3 tháng.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, so với giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 150 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới quy đổi khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Một trong những động lực quan trọng hỗ trợ vàng là đồng USD suy yếu. Khi đồng bạc xanh giảm giá, vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

Chuyên gia phân tích trưởng Tim Waterer của KCM Trade nhận định vàng đang khởi đầu tuần khá tích cực và trở lại trạng thái được săn đón. Theo ông, đồng USD suy yếu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng, trong khi thị trường cũng đang đánh giá tác động của lợi suất cao hơn đối với triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ.

Dù vậy, giá vàng tuần này dự kiến sẽ có biến động mạnh. Tin tức quan trọng giới đầu tư đặc biệt chú ý trong tuần liên quan đến dữ liệu PCE tháng 7 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 26/8, cùng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole ngày 28/8.

PCE là một trong những thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi khi hoạch định chính sách tiền tệ. Nếu dữ liệu cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng về khả năng điều chỉnh lãi suất, qua đó tạo thêm động lực cho giá vàng.

Ngược lại, những tín hiệu cứng rắn từ Fed, đặc biệt nếu cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn, có thể khiến vàng chịu áp lực nhất định do lợi suất và đồng USD có khả năng tăng trở lại.

Chuyên gia theo đó cho biết thị trường vàng trong những ngày tới sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng dữ liệu kinh tế và phát biểu của các quan chức Fed.

Đồng USD chịu nhiều sức ép

Hiện, đồng USD vẫn chịu sức ép giảm giá đáng kể, đưa chỉ số DXY tuần qua xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 5. Đáng chú ý, đà suy yếu của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh các chỉ số kinh tế Mỹ chưa cho thấy sự giảm tốc rõ rệt. Các khảo sát sơ bộ về Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) công bố ngày 21/8 thậm chí cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện.

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đang ở mức 98,84.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.600 đồng.