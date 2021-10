Giá than ở Trung Quốc tăng vọt, liên tục lập kỷ lục mới

Dân trí Giá than nhiệt ở Trung Quốc đang thiết lập kỷ lục mới trong ngày thứ 2 liên tiếp khi các khu vực khai thác than trọng điểm ở nước này bị ngập lụt.

Cụ thể, giá than giao kỳ hạn trên sàn giao dịch hàng hóa Trịnh Châu đang tăng thêm 7,1% lên mức 1.507,8 nhân dân tệ (234 USD) mỗi tấn, sau khi tăng 12% trong phiên đầu tuần hôm qua (11/10).

Giá than tại Trung Quốc tăng cao kỷ lục làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện tại đất nước tỷ dân này (Ảnh: Bloomberg).

Giá than tăng vọt khiến cho những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy nguồn cung và ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng leo thang ở Trung Quốc thêm khó khăn hơn.

Tờ Securities Times đưa tin, 2 mỏ ở tỉnh Thiểm Tây đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Trong khi đó, tỉnh lân cận Sơn Tây - khu vực sản xuất than lớn nhất của Trung Quốc - đã phải đóng cửa 60/682 mỏ than do lũ lụt trong những ngày gần đây.

Đảm bảo nguồn cung cấp than đã trở thành ưu tiên hàng đầu ở Bắc Kinh hiện nay ngay cả khi nước này có kế hoạch thực hiện cam kết cắt giảm khí carbon. Trong một bài phát biểu vào tối qua (11/10), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vấn đề an ninh năng lượng đối với sự phát triển liên tục của Trung Quốc. Trong đó, ông nhắc lại kế hoạch tiếp tục đầu tư vào ngành than của nước này, ít nhất là trong thời gian tới.

Vị thế của ngành than trong bức tranh năng lượng của Trung Quốc là điều không thể chối cãi. Đất nước này cung cấp và tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung than của thế giới, chiếm 64% sản lượng điện của Trung Quốc. Giá than tăng vọt trong năm nay khi sản lượng khai thác không theo kịp nhu cầu đang tăng mạnh sau đại dịch, khiến nguồn tồn kho cạn kiệt.

Tình trạng thiếu điện cộng với giá tăng cao khiến hàng loạt nhà máy trên khắp Trung Quốc phải cắt điện khi chính phủ Trung Quốc tập trung ưu tiên nguồn điện cho sưởi ấm khi mùa đông đang đến gần. Theo UBS Group AG, việc cắt điện này có thể khiến các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng nhất như thép, hóa chất và xi măng giảm 30% công suất hoạt động.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã quyết liệt thực hiện các bước nhằm giảm bớt tình trạng thiếu điện trên diện rộng, bao gồm yêu cầu các mỏ than tăng sản lượng khai thác và cho phép tăng giá điện để khuyến khích các nhà máy phát điện tăng sản lượng.

Nhật Linh

Theo Bloomberg