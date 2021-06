Giá sản xuất tăng nhanh nhất 13 năm, DN Trung Quốc than càng làm càng lỗ

Dân trí Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa cho biết, chỉ số giá sản xuất của nước này trong tháng 5 đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái khi giá cả hàng hóa tăng vọt.

Đây là mức tăng chi phí sản xuất nhanh nhất kể từ tháng 9/2008, khi chỉ số này tăng 9,13%, theo dữ liệu Wind Information.

Mức tăng trên thậm chí vượt qua cả mức kỳ vọng 8,5% do Reuters thăm dò. Mức tăng này sở dĩ cao là do nó được so sánh với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 5/2020, chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc đã giảm 3,7% khi đại dịch Covid-19 tấn công trên toàn thế giới.

Giá nguyên liệu tăng cao "ăn mòn" lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Bà Gan Jie - Giáo sư tài chính kiêm Giám đốc học thuật chương trình MBA tại Trường Kinh doanh Cheung Kong có trụ sở tại Bắc Kinh - cho biết, giá nguyên liệu thô tăng là mối quan tâm đặc biệt đối với các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, bên cạnh sắt thép.

"Các công ty này bi quan hơn. Họ nhận thấy chi phí tăng rất mạnh và cho rằng nó sẽ kéo dài cho đến cuối năm nay", bà nói. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác kỳ vọng giá sẽ sớm trở lại mức bình thường.

Đơn vị của bà đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 2.000 doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp. Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tháng 3 và tháng 4 cho thấy tâm lý kinh doanh vẫn không thay đổi trong quý I/2021 so với quý trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu lại cho thấy tỷ lệ các công ty có mức lợi nhuận gộp dưới 15% đã tăng lên khoảng 70%.

"Họ chắc chắn đang bị siết chặt", bà Gan nói và cho biết thêm: "Một vài công ty thậm chí cho biết họ không thể nhận đơn hàng lúc này vì càng sản xuất càng lỗ. Lợi nhuận ròng đang ở về con số âm".

Vài tuần gần đây, chính quyền trung ương Trung Quốc đã công bố hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu tăng.

Theo ông Wang Jiangping - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc - tác động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là "khá lớn". Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 6% của các doanh nghiệp này trong 4 tháng đầu năm thấp hơn 2 điểm phần trăm so với các doanh nghiệp lớn và khoảng cách này đang ngày càng tăng.

Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với áp lực từ việc mua hàng sụt giảm ở nước ngoài. Năm ngoái, kinh tế nước này được thúc đẩy bởi xuất khẩu tăng mạnh nhờ nhu cầu khẩu trang và các hàng hóa liên quan đến sức khỏe đột biến.

"Nói chung mọi người không chắc chắn về những gì xảy ra ở nước ngoài. Một là do Covid-19, hai là do chiến tranh thương mại và tâm lý "bài" các doanh nghiệp Trung Quốc", bà nói.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn như Mỹ đã leo thang trong 3 năm qua khi cả hai áp thuế lẫn nhau. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 5 đã tăng so với tháng trước, song nhập khẩu lại giảm xuống.

Ngoài ra, một thỏa thuận đầu tư lớn giữa Trung Quốc và châu Âu gần như sắp đạt được vào cuối năm ngoái thì nay dường như khó có thể đạt được do hai bên đang trừng phạt lẫn nhau.

Nhật Linh

Theo CNBC