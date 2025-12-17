Giá một mặt hàng tăng dựng đứng, Mỹ ra sức tích trữ

Theo các nhà phân tích của CitiBank, giá đồng vẫn còn dư địa tăng mạnh trong năm tới, nhờ nhu cầu lớn từ các lĩnh vực năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình điện khí hóa, mở rộng hệ thống lưới điện và xây dựng các trung tâm dữ liệu đang đòi hỏi khối lượng đồng rất lớn cho dây dẫn, truyền tải điện cũng như hạ tầng làm mát.

Theo CitiBank, tình trạng thiếu hụt nguồn cung do sản lượng từ các mỏ bị hạn chế, cùng với việc Mỹ gia tăng tích trữ đồng để tận dụng cơ hội chênh lệch giá, sẽ là những yếu tố then chốt đẩy giá kim loại này lên cao hơn. "Chúng tôi dự báo Mỹ sẽ tiếp tục hút đồng để dự trữ. Trong kịch bản giá tăng, hoạt động này sẽ khiến lượng tồn kho đồng bên ngoài nước Mỹ ngày càng cạn kiệt", ngân hàng này nhận định.

Ngân hàng trên dự báo giá đồng có thể đạt 13.000 USD mỗi tấn vào đầu năm 2026 và thậm chí lên tới 15.000 USD mỗi tấn vào quý II/2026.

Cùng quan điểm, ông Andrew Glass, CEO của công ty tài chính Avatar Commodities, cho rằng giá đồng sẽ thiết lập những mức đỉnh mới, đặc biệt trong bối cảnh việc tích trữ đồng vật chất tại Mỹ tiếp tục làm suy giảm nguồn cung sẵn có ở các quốc gia khác.

Theo ông Glass, đà tăng hiện nay của giá đồng phản ánh một "sự biến dạng rất bất thường", chủ yếu xuất phát từ lo ngại về thuế quan hơn là các yếu tố cung - cầu truyền thống. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu đồng tại Trung Quốc trong những tháng gần đây gây thất vọng.

Chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey của ngân hàng ING, người dự báo giá đồng sẽ lên 12.000 USD mỗi tấn vào quý II năm tới, cho rằng mức giá cao hơn sẽ gây sức ép lên biên lợi nhuận của các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.

Trên thị trường, giá đồng giao ngay đã lập kỷ lục mới ở mức 11.816 USD mỗi tấn trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) vào cuối tuần trước, trong khi giá đồng giao sau ba tháng chốt phiên ở 11.515 USD mỗi tấn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng giao ngay trên LME - được coi là mức giá tham chiếu của thị trường toàn cầu - đã tăng khoảng 36%, riêng trong tháng qua tăng 9%. Đợt tăng giá gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi lo ngại về thuế quan, khi giới quan sát cho rằng Washington có thể áp thuế đối với đồng tinh chế nhập khẩu từ năm 2027. Mối lo này đã khiến hoạt động tích trữ đồng tại Mỹ gia tăng mạnh.

"Phần lớn tình trạng thắt chặt hiện nay trên thị trường đồng có liên quan đến lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế đối với đồng tinh chế nhập khẩu", bà Natalie Scott-Gray, chuyên gia phân tích kim loại cao cấp tại StoneX, nhận định trong báo cáo.

Kim loại đồng vẫn còn dư địa tăng giá mạnh trong năm tới (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu của StoneX, lượng đồng tinh chế nhập khẩu vào Mỹ đã tăng khoảng 650.000 tấn trong năm nay, nâng tổng dự trữ đồng tinh chế tại nước này lên khoảng 750.000 tấn. Do giá đồng tại Mỹ cao hơn so với các khu vực khác, các nhà giao dịch có động lực lớn để đưa kim loại này vào thị trường Mỹ.

Việc giá cao hơn tại Mỹ đã hút đồng từ các khu vực khác, khiến nguồn cung bên ngoài nước này ngày càng thắt chặt. Dữ liệu LME công bố tuần trước cho thấy lượng tồn kho đồng trên sàn chỉ còn khoảng 165.000 tấn, trong đó 66.650 tấn, tương đương gần 40%, đã được đánh dấu để giao hàng. Mức tồn kho này thấp hơn khoảng 40% so với đầu năm.

Đà tăng của giá đồng còn được củng cố bởi các gián đoạn kéo dài trong hoạt động khai thác mỏ, làm suy giảm triển vọng tăng nguồn cung trong thời gian tới.

Báo cáo của Deutsche Bank mô tả năm 2025 là "một năm của những gián đoạn nghiêm trọng" trong khai thác đồng, buộc nhiều doanh nghiệp khai mỏ lớn phải cắt giảm đáng kể dự báo sản lượng.

Trong tuần qua, một số nhà sản xuất đồng chủ chốt đã điều chỉnh dự báo, với tổng mức cắt giảm sản lượng cho năm 2026 vào khoảng 300.000 tấn so với ước tính ban đầu, theo tổng hợp của Deutsche Bank.

"Nhìn chung, thị trường đồng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung rõ rệt, trong đó giai đoạn căng thẳng nhất dự kiến rơi vào quý IV/2025 và quý I/2026", Deutsche Bank cho biết, đồng thời dự báo giá đồng sẽ đạt đỉnh cùng với mức độ thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng nhất trong nửa đầu năm 2026.

Về phía doanh nghiệp, tập đoàn hàng hóa Glencore đã hạ dự báo sản lượng đồng năm 2026 xuống còn khoảng 810.000-870.000 tấn. Tập đoàn khai mỏ Rio Tinto cũng giảm dự báo sản lượng đồng năm tới xuống 800.000-870.000 tấn, thấp hơn so với mức 860.000-875.000 tấn của năm nay.