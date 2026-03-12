Giá gas tăng tiếp, lên hơn 500.000 đồng/bình 12kg

Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS) vừa cho biết từ ngày 12/3, giá bán lẻ gas đóng bình của thương hiệu tiếp tục tăng so với mức áp dụng từ ngày 6/3. Cụ thể, bình gas 8kg tăng 20.000 đồng lên 336.300 đồng/bình; bình 12kg tăng 30.000 đồng lên 504.400 đồng/bình; bình 45kg tăng 112.500 đồng lên hơn 1,89 triệu đồng/bình.

Trước đó, từ ngày 6/3, doanh nghiệp này đã điều chỉnh tăng giá gas do giá xăng dầu và tỷ giá tăng, kéo theo chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào phát sinh. So với đầu tháng, giá mỗi bình gas 12kg hiện cao hơn 40.000 đồng, còn bình 45kg tăng 150.000 đồng.

Tương tự, Công ty cổ phần TM XNK Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cũng thông báo điều chỉnh giá bán gas tăng hơn 666 đồng/kg, áp dụng cho các nhãn hiệu PACIFIC GAS, ESGAS, ACE từ ngày 11/3.

Theo doanh nghiệp, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến thị trường khí đốt toàn cầu biến động mạnh. Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu tăng thời gian gần đây đã khiến chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào tăng cao, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán.

Nhiều doanh nghiệp liên tiếp điều chỉnh giá gas từ đầu tháng đến nay (Ảnh: A.T).

Một số loại gas đóng bình tiếp tục tăng giá. Cụ thể, bình 12kg tăng 8.000 đồng/bình; trong khi bình 45kg tăng 30.000 đồng/bình. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng dao động khoảng 268.500 đồng/bình loại 6kg, từ 482.000-527.500 đồng/bình loại 12-12,5kg và khoảng 1,8-2 triệu đồng/bình loại 45-50kg.

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và cập nhật giá bán phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, từ đầu tháng 3 giá gas Petrolimex bán lẻ (gồm VAT) tại Hà Nội điều chỉnh tăng nhẹ 648 đồng lên hơn 432.000 đồng mỗi bình 12kg và tăng gần 2.600 đồng lên gần 1,73 triệu đồng với bình 48kg.

Trong khi đó, thương hiệu gas Petrovietnam niêm yết giá bán lẻ tại Hà Nội từ đầu tháng 3 ở mức 409.000 đồng/bình 12kg (tăng 1.200 đồng so với tháng 2) và hơn 1,53 triệu đồng/bình 45kg (tăng 4.500 đồng); tại TPHCM giá bán lẻ gas thương hiệu này vẫn giữ nguyên so với tháng trước ở mức 455.081 đồng/bình 12kg và hơn 1,7 triệu đồng/bình 45kg.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hiện nguồn LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng - loại gas dùng phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất) tại Việt Nam hiện đến từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, trong đó khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu đến từ khu vực Trung Đông.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại khu vực này, doanh nghiệp cho biết đã chủ động đa dạng hóa nguồn nhập LPG ngoài Trung Đông, đồng thời cân đối linh hoạt giữa nhập khẩu và xuất khẩu để ưu tiên thị trường trong nước.

Doanh nghiệp cũng tăng sản lượng LPG tại các nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, dự kiến bổ sung thêm khoảng 5% nguồn cung LPG nội địa. Theo đơn vị này, với các giải pháp trên, nguồn cung LPG cho thị trường trong nước trong thời gian tới vẫn được đảm bảo.