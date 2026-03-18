Giá dầu vượt 103 USD khi hàng loạt cơ sở năng lượng Trung Đông bị tấn công

Theo ghi nhận từ Bloomberg và The New York Times, giá dầu Brent (chuẩn tham chiếu toàn cầu) đã tăng 3,2%, chốt phiên ở mức 103,42 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 2,9%, lên mức 96,21 USD/thùng.

Đáng chú ý, đây là phiên tăng thứ 11 trong vòng 13 phiên gần nhất, cho thấy sức nóng của thị trường năng lượng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt tăng giá này là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào hàng loạt cơ sở sản xuất.

Theo tờ The Guardian, mỏ khí tự nhiên Shah tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - một trong những mỏ lớn nhất thế giới - đã phải tạm dừng hoạt động sau khi bị trúng thiết bị bay không người lái gây cháy lớn.

Không dừng lại ở đó, mỏ dầu Majnoon tại Iraq và cảng Fujairah của UAE - đầu mối xuất khẩu chiến lược với công suất hơn 1 triệu thùng/ngày - cũng trở thành mục tiêu. Những sự cố này xảy ra ngay trong bối cảnh xung đột tại khu vực bước sang tuần thứ ba, làm trầm trọng thêm nỗi lo về sự đứt gãy nguồn cung.

Bà Rebecca Babin, chuyên gia giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth Group, nhận định trên Bloomberg Television: "Thị trường đang bị kéo lên, kéo xuống liên tục bởi lượng tin tức khổng lồ. Giới đầu tư phải gấp rút định giá xem bao nhiêu nguồn cung đã bị rút khỏi thị trường và tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu".

"Yết hầu" Hormuz tê liệt, áp lực đè nặng lên châu Á

Tâm điểm chú ý của giới tài chính toàn cầu hiện đổ dồn về eo biển Hormuz, tuyến đường biển hẹp nằm giữa Iran và Oman. Đây được coi là "yết hầu" của ngành năng lượng khi gánh vác tới 1/5 lưu lượng dầu thô và khí đốt toàn cầu.

Theo dữ liệu từ WSJ, lưu lượng tàu rời Vịnh Ba Tư qua eo biển này gần như đã đình trệ. Nhiều tàu chở dầu hiện đang mắc kẹt do lo ngại rủi ro an ninh. Các nhà phân tích tại JPMorgan cho rằng, việc lưu thông qua đây có thể sẽ trở nên "có điều kiện" và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố chính trị phức tạp tại khu vực.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group, cảnh báo: "Rủi ro lớn nhất hiện nay là eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế trong thời gian dài, trong khi khả năng can thiệp của các cường quốc để thay đổi cục diện vẫn còn bỏ ngỏ".

Tình trạng gián đoạn tại Trung Đông đang bắt đầu ngấm vào đời sống kinh tế, đặc biệt là tại châu Á - khu vực phụ thuộc lớn vào nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Tại Sri Lanka, chính phủ đã phải chọn ngày thứ tư hàng tuần làm ngày nghỉ cho công chức để tiết kiệm nhiên liệu. Bangladesh triển khai cắt điện luân phiên toàn quốc, trong khi Thái Lan khuyến khích nhân viên công sở mặc áo ngắn tay để giảm tải cho hệ thống điều hòa.

Cú sốc giá xăng dầu và kịch bản khó lường

Không chỉ dầu thô, giá các sản phẩm tinh chế cũng đang tăng vọt, tác động trực tiếp đến túi tiền người tiêu dùng. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại nước này đã lên mức 3,79 USD/gallon, tăng 27% so với thời điểm trước khi căng thẳng nổ ra. Giá dầu diesel thậm chí còn tăng mạnh hơn, đạt mức 5,04 USD/gallon (tăng 34%).

Các chuyên gia tại Goldman Sachs nhận định rằng cú sốc này có thể tác động đến các sản phẩm như nhiên liệu hàng không và dầu diesel mạnh hơn so với dầu thô. Việc gián đoạn nguồn cung dầu thô trung bình và nặng đang đe dọa trực tiếp đến năng lực sản xuất các loại nhiên liệu thiết yếu này.

Về phía điều hành, dù Mỹ đang chuẩn bị tung ra đợt dầu dự trữ khẩn cấp đầu tiên để hạ nhiệt thị trường, nhưng những tuyên bố từ Washington vẫn khá mâu thuẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không nghĩ căng thẳng sẽ kết thúc trong tuần này, đồng thời cảnh báo có thể mở rộng các mục tiêu tấn công nếu an ninh hàng hải không được đảm bảo.

Ông Robert Yawger từ Mizuho Securities USA nhận định trong một báo cáo: "Bất chấp các áp lực liên tục, hạ tầng dầu khí vẫn tiếp tục bị gián đoạn. Thị trường đang phản ứng cực kỳ nhạy cảm với mọi diễn biến thực địa".