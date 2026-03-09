Giá dầu tăng dựng đứng, chính thức vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thô đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng do eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng vẫn bị tắc nghẽn, theo CNBC.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng vọt 18,3%, tương đương 16,6 USD, lên 107,50 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ (WTI) tăng 16,5%, tương đương 15,32 USD, lên 108,01 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu đã tăng mạnh khoảng 35%, đạt mức tăng lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Lần cuối cùng giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng là sau khi xung đột Nga và Ukraine năm 2022.

Ngay sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là “cái giá rất nhỏ phải trả” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Ông cho rằng giá dầu sẽ nhanh chóng giảm khi vấn đề này được giải quyết.

Kuwait, nhà sản xuất dầu lớn thứ năm trong OPEC ngày 7/3 cho biết đã chủ động cắt giảm sản lượng dầu thô và sản lượng lọc dầu như một biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa từ Iran đối với hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Kuwait chưa công bố quy mô cắt giảm.

Giá dầu WTI chính thức vượt 100 USD/thùng (Ảnh: Trading Economics).

Sản lượng dầu tại Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cũng đã giảm mạnh. Ba mỏ dầu lớn ở phía nam nước này hiện chỉ còn khai thác khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, giảm 70% so với mức 4,3 triệu thùng/ngày trước khi xảy ra căng thẳng với Iran, theo ba quan chức ngành dầu khí nói với Reuters.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, đang điều chỉnh thận trọng sản lượng khai thác ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu dự trữ. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các hoạt động khai thác trên đất liền vẫn diễn ra bình thường.

Các quốc gia vùng Vịnh đang phải giảm sản lượng do thiếu chỗ chứa dầu, khi lượng dầu tồn đọng không thể xuất khẩu vì eo biển Hormuz bị gián đoạn. Nhiều tàu chở dầu cũng tránh đi qua tuyến đường này do lo ngại nguy cơ bị Iran tấn công. Hiện khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định mức giá 100 USD/thùng có thể chỉ là mục tiêu tâm lý ngắn hạn trong lộ trình tiến tới các mức cao hơn khi xung đột kéo dài và sản lượng bị thắt chặt do các tàu chở dầu không thể tiếp nhận hàng.