150 siêu tàu dầu kẹt cứng ở Trung Đông, chuyên gia nói gì về giá dầu?

Sau khi căng thẳng tại Iran và khu vực Trung Đông leo thang dữ dội vào cuối tuần, giá dầu Brent mở cửa phiên đầu tuần tại thị trường châu Á với cú nhảy vọt lên khoảng 82 USD/thùng, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về quanh 76 USD/thùng vào giữa buổi sáng theo giờ châu Á.

Từ đầu năm, dầu Brent giao dịch quanh mốc 60 USD/thùng và bắt đầu vượt ngưỡng 70 USD/thùng trong tuần trước khi lo ngại xung đột tại Trung Đông gia tăng. Với mức 76 USD/thùng hiện tại, giá dầu đã tăng khoảng 4% so với mức đóng cửa phiên thứ Sáu tuần trước (27/2), tương đương khoảng 73 USD/thùng.

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời Tehran đáp trả nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh, thị trường dấy lên kịch bản giá dầu Brent có thể leo lên ngưỡng 100 USD/thùng.

Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên gia, khả năng này còn sớm để xảy ra. Nguồn cung năng lượng toàn cầu hiện vẫn được đảm bảo, và bối cảnh thị trường khác biệt đáng kể so với thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Sau khi bị tấn công, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán khỏi tàu. (Ảnh: Cartoonistrrs).

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường thuộc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của United Overseas Bank (UOB Singapore), nhận định đợt leo thang mới tại Iran và Trung Đông có mức độ nghiêm trọng vượt xa vụ Mỹ phóng tên lửa vào một cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo ông, Iran đã đáp trả bằng các đòn tấn công có chọn lọc nhằm vào một số mục tiêu quân sự liên quan tới Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh. Hệ quả là nhiều trung tâm hàng không trong khu vực, trong đó có sân bay quốc tế trọng yếu của Dubai, buộc phải đóng cửa, gây gián đoạn hoạt động bay và chuỗi vận chuyển hàng hóa.

Trong lĩnh vực hàng hải, không ít hãng tàu vì lý do an toàn đã tạm ngừng hành trình qua Eo biển Hormuz. Dù Iran chưa có tuyên bố chính thức về việc phong tỏa tuyến vận tải chiến lược này - và khả năng cao cũng không công khai làm vậy - các báo cáo cho thấy tình trạng tàu chở dầu ùn ứ ở cả hai đầu eo biển, phía Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Tuy nhiên, ông Heng lưu ý một “lằn ranh đỏ” quan trọng vẫn chưa bị vượt qua: Iran chưa trực tiếp tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực, cũng chưa nhắm vào các tàu chở dầu đang hoạt động trên vùng Vịnh. Nếu kịch bản này xảy ra, nguồn cung năng lượng qua khu vực có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo giá dầu Brent tăng vọt lên vùng 100 USD/thùng.

Ông cũng chỉ ra rằng Tehran dường như vẫn duy trì mức độ kiềm chế nhất định, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bị cô lập sâu hơn nếu xung đột lan rộng. Các quốc gia vùng Vịnh đã phát đi thông điệp cứng rắn yêu cầu hạ nhiệt, khẳng định “cuộc chiến của các bạn không phải với các nước láng giềng”, đồng thời nhấn mạnh quyền tự vệ.

Trong trường hợp cần thiết, các nước vùng Vịnh cùng Mỹ có thể triển khai lực lượng hộ tống vũ trang cho tàu chở dầu nhằm giảm thiểu rủi ro khi đi qua Eo biển Hormuz.

Ở chiều cung, chuyên gia nhấn mạnh OPEC vẫn còn dư địa điều tiết thị trường. Tổ chức này đã thông báo tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 4, cao hơn đáng kể so với mức 135.000 bpd mà thị trường dự báo trước khi căng thẳng Iran leo thang.

Tính tổng thể, OPEC đã khôi phục khoảng 1,65 triệu bpd trong tổng số 2,2 triệu bpd từng cắt giảm tự nguyện từ năm 2023, đồng nghĩa vẫn còn không gian đáng kể để gia tăng sản lượng khi cần thiết.

Trong bối cảnh giá dầu Brent duy trì quanh mốc 80 USD/thùng, ông Heng cho rằng còn quá sớm để đặt cược vào kịch bản 100 USD/thùng ở thời điểm hiện nay.