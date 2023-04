Giá cước taxi Xanh SM đứng ở đâu so với Grab, Be, Mai Linh?

Ngày 14/4, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) đưa dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam - Xanh SM vào hoạt động.

Giá mở cửa cho km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34.

Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Đặt thử trên ứng dụng Taxi Xanh SM, với quãng đường từ Cầu Trắng, Hà Đông đi số 2 Giảng Võ (khoảng 9,2km), cước hiển thị cho dịch vụ GreenCar thời điểm lúc 15h là 123.000 đồng. Đáng chú ý, dù mới ra mắt, Xanh SM không cung cấp mã khuyến mại nào.

Dự kiến sau Hà Nội, TPHCM sẽ là địa phương tiếp theo có sự hiện diện của taxi Xanh SM (Ảnh: VinFast).

Trong khi đó, cùng chặng đường trên, Grab đưa ra giá cước cho dịch vụ GrabCar là 116.000 đồng, áp mã khuyến mại giảm 25% (tối đa 100.000 đồng) còn 87.000 đồng. Với Be, giá cước của BeCar là 114.000 đồng, áp mã khuyến mại giảm 30% (tối đa 50.000 đồng) còn 92.000 đồng.

Ở ví dụ về quãng đường 9,2km kể trên, hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam có giá nhỉnh hơn một chút (nếu không tính mã khuyến mại) so với các hãng xe công nghệ.

Tuy nhiên, Grab và Be tính thêm giá cước phụ thuộc vào thời gian di chuyển, thay đổi điểm đến, thời tiết nên chi phí thực tế có thể cao hơn. Còn taxi Xanh SM cố định chi phí theo số km và hiện chưa rõ phụ thu. Một lợi thế nữa của Xanh SM là xe điện đi êm ái, không say xe và rộng rãi hơn xe xăng truyền thống.

Trường hợp so sánh giá với các dịch vụ taxi truyền thống, giá mở cửa của taxi điện VinFast (20.000 đồng) cao hơn 9.000 đồng so với của taxi Mai Linh và Vinasun. Tuy vậy, giá cước đối với xe VF 5 Plus lại rẻ hơn trên từng km tiếp theo. Tức càng đi xa, chi phí lại càng có xu hướng thấp hơn các hãng taxi truyền thống.

Ở các km tiếp theo, taxi Mai Linh tính cước 15.100 đồng/km và từ km 30 trở đi còn 12.000 đồng/km. Với Vinasun, giá cước sau mở cửa là 17.600 đồng/km và 14.500 đồng/km cho km 30 trở đi.

Được biết, trong giai đoạn đầu, taxi Xanh SM sẽ đưa vào vận hành 500 xe VF e34 và 100 xe VF 8 tại Hà Nội. Thời gian tới, hãng sẽ bổ sung thêm mẫu VinFast VF 5 Plus vào đội xe GreenCar, đồng thời căn cứ trên nhu cầu thực tế của khách hàng để tăng thêm số lượng xe phục vụ ở cả 2 phân khúc dịch vụ.

Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Vượng nắm giữ 95% tỷ lệ cổ phần.