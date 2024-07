Giá bán vàng miếng SJC ở 80 triệu đồng/lượng

Mở phiên ngày 19/7, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 78,5-80 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 1,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng bắt đầu được điều chỉnh sau hơn một tháng bất động. Trong phiên hôm qua, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 2,52 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 3,02 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn được giao dịch tại 76,2-77,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 220.000 đồng/lượng chiều mua và 720.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay hạ nhiệt về vùng 2.444 USD/ounce, giảm 16 USD so với rạng sáng 18/7. Trước đó, kỷ lục ghi nhận vào ngày 17/7 tại mốc 2.483 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng quốc tế thấp hơn giá vàng miếng khoảng 4,5-5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 2,5-3 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Ông Russell Shor, chuyên gia thị trường cấp cao tại Tradu, cho biết các nhà phân tích dự báo vàng tiếp tục là nguồn lợi nhuận dài hạn, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị cắt giảm lãi suất, đặt niềm tin lạm phát sẽ được kiểm soát.

Bên cạnh đó, sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng đang tạo ra triển vọng tích cực trung và dài hạn cho vàng, vị chuyên gia cho biết.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường đang định giá 100% khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 9.

Vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng sau hơn 1 tháng bất động (Ảnh: Mạnh Quân).

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua (18/7) cho thấy, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước. Điều này tiếp tục khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao hơn.

Ở diễn biến khác, như dự kiến, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong tuần này. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng để ngỏ khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm tại cuộc họp tháng 9.

USD tự do lùi rời xa mốc 26.000 đồng

Trong khi vàng tăng giá, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - giảm về 104,1 điểm, tăng 0,42% so với hôm qua và tăng 2,81% từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.246 đồng, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.039-25.459 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.108-25.458 đồng. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.148-25.455 đồng.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.535-25.615 đồng/USD (mua - bán), tăng 25 đồng ở chiều mua vào và tăng 15 đồng ở chiều bán ra. Tuy nhiên so với đầu tuần, giá USD tự do đã giảm 155 đồng ở chiều mua và bán.