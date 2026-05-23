Ghế nóng Imexpharm có nhiều thay đổi sau khi tập đoàn Trung Quốc thâu tóm

Công ty cổ phần Dược Phẩm Imexpharm (Imexpharm, mã chứng khoán: IMP), vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao trong hội đồng quản trị (HĐQT). Động thái này diễn ra sau khi Tập đoàn Livzon thông qua Lian SGP chính thức trở thành cổ đông lớn của Imexpharm, thay thế Tập đoàn SK.

Cụ thể, các thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Tập đoàn SK và thành viên độc lập do SK đề cử đã chính thức nộp đơn từ nhiệm, là 2 Thành viên HĐQT không điều hành là ông Woo Sungmin và ông Trương Minh Hùng cùng Thành viên HĐQT độc lập Chung Suyong.

Trong đó, ông Woo Sungmin là Chủ tịch HĐQT còn ông Trương Minh Hùng cũng đồng thời xin từ nhiệm chức Thành viên Ủy ban kiểm toán. HĐQT công ty cho biết sẽ xem xét đơn từ nhiệm để trình lên ĐHĐCĐ thông qua trong vòng 30 ngày.

Trong thời gian tới, Livzon dự kiến sẽ đề cử và giới thiệu các nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm tham gia vào HĐQT của Imexpharm. Để thông qua các nội dung nhân sự quan trọng này, Imexpharm sẽ sớm lên kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến và biểu quyết từ Quý cổ đông.

Văn phòng Imexpharm (Ảnh: DT)

Ngày 5/5, Livzon Phamaceutical Group - ông lớn thuộc Top 25 doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Trung Quốc, thông qua công ty con Lian SGP Holding Pte. Ltd. - đã hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu IMP thông qua chào mua công khai để trở thành cổ đông lớn của Imexpharm.

Theo đó, Livzon đã mua lại 61,79% cổ phần của Imexpharm từ nhóm các công ty liên quan tới Tập đoàn SK (bao gồm Quỹ SK Investment Vina III Pte.Ltd, Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim, Công ty cổ phần Đầu tư KBA) và nhận chuyển nhượng 6,08% cổ phần từ hơn 100 cổ đông khác.

Với giao dịch này, Livzon (thông qua Lian SGP) đã chính thức sở hữu 67,87% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn tại Imexpharm.

Tại Việt Nam, Imexpharm là công ty dẫn đầu thị trường sản xuất và phân phối kháng sinh chất lượng cao tại Việt Nam. Trong khi đó, Livzon trên thị trường quốc tế được biết dẫn đầu việc chuyển đổi mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D), thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tập đoàn này cũng sở hữu các sản phẩm thuốc và hoạt chất (API) đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, trong đó bao gồm chứng nhận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Sau khi trở thành cổ đông chiến lược mới, Livzon cam kết duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh hiện tại của Imexpharm, đồng thời tận dụng thế mạnh R&D để hỗ trợ Imexpharm mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao, tối ưu hóa năng lực các nhà máy WHO-GMP, EU-GMP.