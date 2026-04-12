Gần 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Gửi tiền ở đâu lời nhất?

17 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất

Tuần trước, theo thống kê của phóng viên Dân trí, chỉ 2 ngày sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, có 17 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, gồm VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB, Viet A Bank, Agribank.

Mức điều chỉnh lãi suất khá đồng đều, phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, nhưng cũng xuất hiện một số trường hợp giảm sâu tới 1%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng như Techcombank, Sacombank, Viet A Bank hay BVBank chủ yếu điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,3-0,5%/năm, tập trung vào nhóm kỳ hạn trung và dài hạn.

Một số ngân hàng ghi nhận mức giảm sâu hơn, đáng chú ý như LPBank khi cắt giảm từ 0,4-1%/năm ở các kỳ hạn 6-36 tháng, đặc biệt kỳ hạn dài 36-60 tháng giảm tới 1%/năm. Trong khi đó, Eximbank cũng giảm 0,5%/năm với các kỳ hạn dài 18-36 tháng, đưa lãi suất cao nhất xuống còn khoảng 5,2-5,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trước đó.

Một số ngân hàng điều chỉnh nhẹ hơn như SHB, TPBank, Nam A Bank hay NCB với mức giảm chỉ từ 0,1-0,3%/năm, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn trung hạn. Các ngân hàng như KienlongBank hay BaoViet Bank cũng điều chỉnh đồng loạt ở nhiều kỳ hạn nhưng biên độ giảm không lớn, khoảng 0,2-0,3%/năm.

Lãi suất các đơn vị ra sao?

Theo biểu lãi suất hiện tại của các ngân hàng, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến dao động trong khoảng 1,6% đến 4,75%/năm. Mức 4,75%/năm xuất hiện phổ biến tại nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và nhiều ngân hàng tư nhân khác. Một số ngân hàng có mức thấp hơn như ABBank (3,8%), GPBank (3,9%), SeABank (3,95%), trong khi SCB ghi nhận mức thấp nhất 1,6%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, biên độ lãi suất nằm trong khoảng 1,9% đến 4,75%/năm. Mức cao nhất 4,75%/năm tiếp tục được duy trì ở phần lớn ngân hàng. Một số đơn vị niêm yết thấp hơn như ABBank và GPBank ở mức 4%, SeABank 4,45%, trong khi SCB thấp nhất với 1,9%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất trải rộng từ 2,9% đến 7,2%/năm. Nhóm ngân hàng có mức cao gồm Cake, MBV (7,2%), ACB và PGBank (7,1%), Bac A Bank (7,05%). Nhóm trung bình phổ biến từ 6% đến dưới 7%/năm, trong đó các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank cùng ở mức 6,6%/năm. Mức thấp nhất thuộc về SCB với 2,9%/năm.

Còn tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất dao động từ 2,9% đến 7,2%/năm. Mức cao nhất 7,2%/năm được ghi nhận tại ACB, Cake và MBV; tiếp đến là PGBank và Bac A Bank từ 7,05–7,1%. Nhóm ngân hàng lớn duy trì mức 6,6%/năm, trong khi SCB tiếp tục ở mức thấp nhất 2,9%/năm.

Ở Kỳ hạn 12 tháng, biên độ lãi suất tiết kiệm từ 3,7% đến 7,5%/năm. Mức cao nhất 7,5%/năm thuộc về MBV, tiếp theo là ACB (7,3%), PGBank (7,2%) và Bac A Bank (7,1%)... Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. SCB có mức thấp nhất 3,7%/năm.

Kỳ hạn 18 tháng ghi nhận lãi suất tiền gửi nằm trong khoảng 3,9% đến 7,5%/năm. Mức cao nhất 7,5%/năm tiếp tục thuộc về MBV, tiếp theo là Cake (7,4%), OCB (7,2%), LPBank (7,1%), Bac A Bank và VCBNeo (7%). Nhóm ngân hàng lớn duy trì quanh 6,8-7%/năm, trong khi SCB ở mức thấp nhất 3,9%/năm.