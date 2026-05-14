Tại thị trường Trung Quốc, bZ3X có giá khởi điểm khoảng 15.000 USD, là mẫu SUV điện được sản xuất bởi liên doanh giữa Toyota và GAC (Tập đoàn ô tô Quảng Châu).

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2025, mẫu xe này liên tiếp nằm trong nhóm bán chạy tại Trung Quốc. Mẫu xe điện thương hiệu Nhật Bản đã cán mốc 80.000 xe bán ra ngay trong năm đầu tiên có mặt trên thị trường.

Xe điện Toyota bZ3X tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Toyota).

Kể từ tháng 9/2025, bZ3X có 7 tháng liên tiếp là mẫu xe năng lượng mới (NEV) bán chạy nhất thị trường Trung Quốc. Riêng trong tháng 4 vừa qua, mẫu xe thuần điện của Toyota đạt doanh số 10.027 chiếc, lập nên một kỷ lục bán hàng mới tại Trung Quốc.

Giá bán của bZ3X tại Trung Quốc chưa bằng một nửa so với mẫu Highlander của GAC Toyota (284.800 NDT), và thậm chí còn rẻ hơn cả mẫu Camry (171.800 NDT).

Tại thị trường Trung Quốc, bZ3X có giá khởi điểm khoảng 109.800 NDT (quy đổi tương đương 426 triệu đồng). Nếu áp dụng một số chương trình ưu đãi, giá bán của xe giảm xuống còn 99.800 NDT (khoảng 387 triệu đồng).

Mẫu xe này được phát triển dành cho thị trường Trung Quốc (Ảnh: Toyota).

Phiên bản tiêu chuẩn 430 Air sử dụng pin 50kWh, được giới thiệu là có thể chạy 430km cho mỗi lần sạc, theo chu trình CLTC của Trung Quốc vốn được đánh giá là khá “rộng tay”. Thực tế tầm hoạt động của xe có thể chỉ đạt khoảng 320km.

Nếu sẵn sàng chi thêm tiền, khách hàng có thể chọn bản 430 Air+ với nhiều trang bị hơn, nhưng vẫn dùng pin 50kWh.

Hai phiên bản 520 Pro và Pro+ sử dụng pin 58kWh, nâng tầm hoạt động khoảng 520km cho mỗi lần sạc. Xe vẫn dùng một mô-tơ điện công suất 201 mã lực giống bản tiêu chuẩn.

Cao nhất là phiên bản 610 Max, với công suất đạt 221 mã lực và tầm hoạt động khoảng 610km cho mỗi lần sạc, sử dụng bộ pin 68kWh. Nhưng ngay cả phiên bản cao cấp nhất này cũng chỉ có giá 159.800 NDT (620 triệu đồng).

Toyota bZ3X có kích thước tương đương với chiếc RAV4. Một số trang bị nổi bật của mẫu xe này gồm: màn hình thông tin giải trí 14,6 inch đặt nổi, đèn nội thất 32 màu và hệ thống hỗ trợ lái xe Momenta 5.0.

Tại thị trường Việt Nam, hãng xe Nhật Bản chủ yếu tập trung vào công nghệ hybrid. Mặc dù liên tiếp có những hoạt động đẩy mạnh quá trình điện hoá sản phẩm, Toyota vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc giới thiệu xe thuần điện tại Việt Nam.