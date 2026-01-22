Facom: Từ nền tảng chất lượng đến chiến lược phát triển bền vững

Tư duy phát triển: “Đi chậm nhưng chắc”

Chia sẻ tại buổi tiệc tất niên 2025 với chủ đề “Sắc màu Facom - Kỷ nguyên bừng sáng”, Tổng giám đốc Facom, ông Bùi Văn Khương nhấn mạnh rằng doanh nghiệp không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà ưu tiên xây dựng uy tín và nền tảng bền vững.

“Facom không đi nhanh, nhưng muốn đi cho chắc. Chúng tôi làm sản phẩm để khách hàng có thể yên tâm sử dụng trong nhiều năm, chứ không chỉ đẹp ở thời điểm ban đầu”, ông Bùi Văn Khương nói.

Theo lãnh đạo Facom, trong giai đoạn thị trường sàng lọc mạnh mẽ, yếu tố quyết định sự tồn tại của một thương hiệu không nằm ở quy mô, mà ở sự nhất quán về chất lượng, tính minh bạch trong hợp tác và trách nhiệm với mỗi công trình.

Định hướng này cũng phản ánh triết lý phát triển của Facom: làm chậm hơn một nhịp, nhưng kiểm soát kỹ hơn từng khâu từ nguyên liệu, công nghệ sản xuất đến dịch vụ hậu mãi, nhằm xây dựng niềm tin dài hạn với hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Ông Bùi Văn Khương phát biểu định hướng phát triển tại tiệc tất niên 2025 với chủ đề “Sắc màu Facom - Kỷ nguyên bừng sáng” (Ảnh: Facom).

Hợp tác chiến lược và bước đi trong phân khúc sơn hiệu ứng

Một trong những dấu mốc nổi bật của Facom thời gian gần đây là lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ nhằm phát triển dòng sơn đá và sơn hiệu ứng bê tông - phân khúc đang được nhiều kiến trúc sư và chủ đầu tư quan tâm.

Đại diện Facom cho biết, việc đầu tư vào dòng sản phẩm này không chỉ mang tính mở rộng danh mục, mà phản ánh định hướng phát triển có chiều sâu, gắn vật liệu với thẩm mỹ kiến trúc và xu hướng không gian sống hiện đại.

“Chúng tôi không muốn chạy theo số lượng sản phẩm, mà tập trung vào những dòng có giá trị khác biệt, vừa bền vững về kỹ thuật, vừa có chiều sâu thẩm mỹ”, vị đại diện này chia sẻ.

Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ giúp Facom nâng cao năng lực công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và từng bước xây dựng vị thế trong phân khúc sơn hiệu ứng tại thị trường Việt Nam - nơi nhu cầu về vật liệu trang trí cao cấp đang gia tăng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược của Facom với đối tác công nghệ, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược sản phẩm (Ảnh: Facom).

Gắn thương hiệu với văn hóa - du lịch và trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Facom còn mở rộng các hoạt động gắn với giá trị văn hóa và cộng đồng. Năm 2025, doanh nghiệp này trở thành đơn vị đồng tài trợ cho chương trình Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Theo đại diện Ban tổ chức, sự đồng hành giữa một thương hiệu sơn và một chương trình tôn vinh du lịch, văn hóa là điểm giao thoa tự nhiên giữa vật liệu, không gian và cảm xúc.

“Những điểm đến đẹp không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở màu sắc, kiến trúc và cách con người gìn giữ không gian sống. Đó cũng là tinh thần mà Facom đang theo đuổi”, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh nhận định.

Hoa hậu Du lịch 2026 Nguyễn Phương Linh chia sẻ về sự đồng hành của Facom với văn hóa - du lịch (Ảnh: Facom).

Song song đó, Facom cũng duy trì nhiều chương trình cộng đồng, tập trung vào hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, cải tạo trường học và sơn sửa các công trình công cộng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trách nhiệm xã hội không phải là phần việc tách rời, mà là một phần trong triết lý phát triển: “Chúng tôi tin rằng, một thương hiệu muốn đi đường dài thì không thể đứng ngoài các vấn đề của cộng đồng”.

Dấu mốc tất niên 2025 và một giai đoạn phát triển mới

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Facom cho biết sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược “đi chậm nhưng chắc”, tập trung vào ba trụ cột chính: nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hợp tác chiến lược và phát triển các dòng sơn có giá trị thẩm mỹ, ứng dụng cao.

Doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sản xuất, chuẩn hóa hệ thống kiểm soát chất lượng và từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm ở các phân khúc sơn đá, sơn hiệu ứng và sơn trang trí cao cấp. Song song đó, Facom cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống phân phối theo hướng chọn lọc, ưu tiên các đối tác có cùng định hướng phát triển bền vững, thay vì tăng trưởng ồ ạt về số lượng điểm bán.

Tập thể cán bộ nhân viên Facom tại sự kiện tất niên 2025 - dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới (Ảnh: Facom).

Ở góc độ thương hiệu, Facom cho biết sẽ tiếp tục gắn hoạt động kinh doanh với các giá trị văn hóa, thẩm mỹ và trách nhiệm cộng đồng, coi đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt làm ăn bài bản, có chiều sâu và có trách nhiệm với xã hội.

Lãnh đạo Facom chia sẻ tại sự kiện cuối năm: “Chúng tôi không đặt ra những kỳ vọng xa vời. Nhưng nếu đủ bền bỉ, đủ tử tế và đủ nghiêm túc, Facom tin rằng mình sẽ có một vị trí xứng đáng trong ngành sơn Việt Nam”.