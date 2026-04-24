F88 đặt mục tiêu tăng trưởng 2026, lãi quý I đạt 303 tỷ đồng

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng trưởng, tăng vốn và chuẩn hóa hoạt động

Tại đại hội cổ đông tổ chức đầu tháng 4, F88 thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 42% và lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với năm 2025.

Động lực tăng trưởng được xác định không chỉ đến từ hoạt động cho vay mà còn mở rộng sang các dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ thanh toán. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ hiện hữu, đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới trên cơ sở thận trọng.

Phòng giao dịch của F88 (Ảnh: F88).

Cũng tại đại hội, F88 công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.101 tỷ đồng lên gần 2.500 tỷ đồng trong năm 2026. Phương án bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, chào bán ra công chúng 22 triệu cổ phiếu và phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP.

Doanh nghiệp đang từng bước triển khai lộ trình chuyển niêm yết sang HOSE, hướng tới áp dụng các tiêu chuẩn quản trị minh bạch của công ty đại chúng. Theo định hướng, năm 2026 được F88 đánh giá là giai đoạn tăng trưởng đi cùng chuẩn hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu, F88 xác định 5 trọng tâm bao gồm: tối ưu mạng lưới, đẩy mạnh số hóa, nâng cấp hệ thống ra quyết định bằng dữ liệu lớn, kiểm soát nợ xấu và tích hợp khung quản trị rủi ro.

F88 ghi nhận hơn 275.900 hợp đồng vay mở mới (Ảnh: F88).

Lợi nhuận quý I tăng 2,3 lần, hoàn thành 27% kế hoạch năm

Theo thông cáo công bố ngày 23/4, lợi nhuận trước thuế quý I của F88 đạt 303,5 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/3, dư nợ gốc cho vay khách hàng đạt 7.897 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Tổng mức giải ngân trong quý đạt 5.207 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận hơn 275.900 hợp đồng vay mở mới, tăng thêm hơn 75.900 khách hàng. Tỷ trọng khách hàng quay lại đạt 68%, so với mức 58% của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý I đạt 1.310 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt 1.129 tỷ đồng, chiếm 86% tổng doanh thu. Mảng dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt gần 169 tỷ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát chi phí, duy trì hiệu quả vốn và cấu trúc tài chính

Đại diện F88 cho biết, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ xóa sổ thuần trên tổng dư nợ bình quân ở mức 3,5%/quý, tăng nhẹ so với mức 3,1% tại cuối quý IV/2025 và nằm trong ngưỡng kế hoạch.

Hiệu quả sử dụng vốn của F88 được cải thiện (Ảnh: F88).

Chi phí hoạt động được kiểm soát, với chỉ số CIR trong quý I giảm xuống 45,3%, từ mức 56,2% của cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện, với ROE (trượt 12 tháng) đạt 37,9%, tăng so với mức 34,4% của quý IV/2025. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) giảm từ 1,79 lần xuống 1,69 lần.

Quy mô kinh doanh của F88 được đẩy mạnh (Ảnh: F88).

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị F88, cho biết đây là kết quả từ việc mở rộng quy mô hoạt động đi kèm kiểm soát rủi ro.

“Quy mô kinh doanh của F88 được đẩy mạnh trên 3 trụ cột bao gồm mạng lưới phòng giao dịch, hợp tác với các đối tác và kênh số (online thông qua ứng dụng My F88). Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm, với mục tiêu nâng tỷ trọng mảng kinh doanh này lên 30%", ông Tuấn chia sẻ.

Hiện nền tảng hoạt động của F88 bao gồm 956 điểm giao dịch, cùng các hợp tác với Ngân hàng MB, Ngân hàng CIMB, Zalo, Momo và VNPost nhằm đa dạng hóa dịch vụ cho vay, thanh toán và bảo hiểm trên toàn hệ thống.