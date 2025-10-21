F88 báo lãi đột biến trong quý III

Dư nợ gốc cho vay đến ngày 30/9 là 6.413 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Riêng giải ngân trong quý III đạt tới 4.339 tỷ đồng, là mức kỷ lục của F88 trong 3 năm trở lại đây. Giải ngân lũy kế 9 tháng 2025 tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, đạt 11.485 tỷ đồng.

Tổng doanh thu quý III của công ty đạt gần 1.075 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước nhờ mở rộng mạng lưới phòng giao dịch (hiện đạt 896 phòng giao dịch), hợp tác với các đối tác và kênh số (qua ứng dụng My88).

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay gần 925 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 86%), mảng bảo hiểm đóng góp 134 tỷ đồng (chiếm 12,5%), tăng trưởng lần lượt 47% và 52% so với quý năm trước.

F88 hiện hoạt động với gần 900 phòng giao dịch trên cả nước (Ảnh: F88).

Tỷ lệ thanh toán đúng hạn tại F88 duy trì quanh ngưỡng 85%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 49%, giảm so với con số 52,7% cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, F88 ghi nhận 282 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 603 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm (673 tỷ đồng).

Số khách hàng vay mới tại công ty đạt gần 70.700 và số hợp đồng mở mới hơn 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) cũng tăng mạnh từ 58% quý I lên 68% vào quý III.

68% khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ của F88 trong quý III (Ảnh: F88).

Đánh giá về thành quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc F88, cho biết: “Công ty đã tập trung đầu tư cho công nghệ, làm nền tảng vững chắc để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo.

F88 cũng vừa mới ra mắt gói sản phẩm cho vay hạn mức tuần hoàn, tiếp tục sứ mệnh gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến các đối tượng dưới chuẩn ngân hàng và tiến tới thúc đẩy hơn nữa tài chính toàn diện”.

Ông Tuấn cũng dự kiến lợi nhuận quý IV của công ty sẽ xấp xỉ kết quả đạt được trong quý III dựa trên yếu tố mùa vụ cao điểm với nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm, từ đó giúp F88 vượt mạnh kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.