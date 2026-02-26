Eximbank đổi trụ sở chính kể từ ngày 13/2

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-NHNN ngày 13/2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Eximbank chính thức thay đổi địa điểm trụ sở chính kể từ ngày 13/2.

Theo đó, trụ sở chính mới tọa lạc ở 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, trụ sở chính của Eximbank đặt tại tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TPHCM.

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Dịch vụ khách hàng 24/7.

Hotline: 19006655.

Email: contact@eximbank.com.vn;.

Việc thay đổi địa điểm trụ sở chính không làm ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Eximbank đối với khách hàng, đối tác. Mọi hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ của ngân hàng vẫn được duy trì ổn định, liên tục và xuyên suốt.