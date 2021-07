EVNNPT xây dựng các phương án đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải mùa mưa bão

Dân trí Với đặc điểm lưới điện truyền tải 220-500kV trải dài khắp cả nước. Cùng với đó bất kỳ sự cố lưới điện truyền tải nào cũng có thể ảnh hưởng cung cấp điện đến cả vùng rộng lớn.

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão để đảm bảo vận hành an toàn được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đặt lên hàng đầu. PV có cuộc trao đổi với ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT xung quanh vấn đề này.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT.

- Mùa mưa bão đang đến gần, để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải, EVNNPT đã chuẩn bị phương án ứng phó như thế nào thưa ông?

Cứ vào dịp tháng 6, tháng 7 hàng năm là bắt đầu vào mùa mưa bão, quy luật tự nhiên này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện. Để chủ động ứng phó với tình trạng thời tiết bất thường này, ngay từ đầu năm EVNNPT và các đơn vị triển khai các phương án, kịch bản phòng chống lụt bão.

Tại EVNNPT và các đơn vị cấp dưới, các Truyền tải điện (TTĐ) khu vực, đội TTĐ khu vực đều thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy. Căn cứ vào tình hình thời tiết, khí hậu của năm, của vùng để đề ra Chỉ thị về công tác PCTT và TKCN.

Theo đó các đơn vị lập phương án PCTT và TKCN bao gồm: Xử lý các khiếm khuyết thiết bị trên đường dây, TBA để ngăn ngừa sự cố, chuẩn bị vật tư phương tiện, lực lượng để xử lý nhanh các tình huống thiên tai, các sự cố.

Xây dựng các kịch bản ứng phó thiên tai như khi xảy ra mưa bão, gió lốc, các địa bàn bị chia cắt do lũ, do sạt lở đường; phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị có liên quan trên địa bàn để phòng chống thiên tai có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Đến nay các khiếm khuyết của mùa mưa bão năm trước như sạt lở móng cột đường dây, sạt trượt, lún taluy tại trạm biến áp đã được khắc phục, đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão, lũ. Các đơn vị cũng đã tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN xong trước tháng 6.

Khi có thông tin về mưa bão, các đơn vị tăng cường theo dõi sát diễn biến các cơn bão, lũ, mưa to dài ngày, …trên các phương tiện thông tin đại chúng, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các Bộ ngành, EVN… để kịp thời triển khai lực lượng phòng chống và khắc phục ảnh hưởng thiên tai theo các kịch bản, phương án đã lập.

Để thực hiện công tác phòng chống mưa bão hiệu quả thì việc chủ động với phương châm 4 tại chỗ là rất quan trọng, trong những năm qua và hiện nay EVNNPT đều chủ động làm tốt công tác này.

Công ty Truyền tải điện 3 diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm nay.

- Trong tình huống giả định nếu do mưa bão lớn, hệ thống truyền tải 500kV Bắc -Nam gặp sự cố gây gãy đổ cột điện, trong xây dựng phương án, Tổng công ty có tính đến tình huống này không và giải pháp để khắc phục nhanh nhất nếu có tình huống cực đoan này xảy ra là gì?

Hiện nay, hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam do 4 công ty truyền tải điện quản lý vận hành. Đường dây đã được thiết kế để chịu được các cơn bão, gió lớn. Tuy nhiên, với tác động của biến đổi khí hậu, nhiều hiện tượng cực đoan về thời tiết đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam như gió lốc, nắng nóng, thậm chí xảy ra băng tuyết ở miền Bắc.

Để ứng phó với các hiện tượng đó, EVNNPT đã giao cho các công ty truyền tải điện chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, trong đó có giả định cả các trường hợp gãy đổ cột điện 220 và 500kV.

Trong đó có việc chuẩn bị các vật tư để chằng néo cột tránh ngã đổ, vặn cột, chuẩn bị cột dự phòng có kết cấu tương tự hoặc sử dụng hệ thống cột KEMA, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ngay cho việc khắc phục nếu xảy ra sự cố.

Trong các phương án có cả việc phối hợp với các Trung tâm điều độ HTĐ quốc gia, điều độ miền để nhanh chóng có phương thức truyền tải cung cấp điện giảm thiểu ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, phối hợp với các đơn vị sản xuất cột điện sẵn sàng chế tạo vật tư thay thế, phối hợp giữa các đơn vị quản lý vận hành và cả các đơn vị xây lắp điện để huy động người và phương tiện tham gia khắc phục nhanh sự cố.

Ngoài ra trong các tình huống mưa to, bão lớn các đơn vị cần chủ động phối hợp với các địa phương để huy động phương tiện, lực lượng của các đơn vị, ngành khác như công an, quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia hỗ trợ vận chuyển, khắc phục sự cố để nhanh chóng khôi phục vận hành đường dây truyền tải.

Các đơn vị diễn tập phương án phối hợp dựng cột thép thay thế trong tình huống có vị trí cột bị gãy đổ bởi tác động bởi mưa bão.

- Mưa bão ngày càng phức tạp, khó lường lại trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, theo ông đây có phải là những thách thức trong vận hành lưới điện truyền tải mùa mưa bão năm nay?

Đúng vậy! Để vừa ứng phó hiệu quả, vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải và các hoạt động sản xuất khác của EVNNPT trong mùa mưa bão khi tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp là bài toán rất khó không chỉ với EVNNPT mà còn với tất cả các ngành nghề khác.

Nhưng với những kịch bản xây dựng phù hợp với những tình huống giả định được đặt ra cùng sự chủ động vào cuộc từ lãnh đạo EVNNPT đến các đơn vị trực thuộc và sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, chúng tự tin sẽ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện trong mọi tình huống, góp phần cùng EVN đảm bảo an toàn cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh.

- Để đảm bảo truyền tải điện an toàn mưa bão, EVNNPT có kiến nghị gì với các cấp chính quyền địa phương?

Để đảm bảo truyền tải điện an toàn mùa mưa bão, EVNNPT kiến nghị các địa phương:

Đẩy mạnh tuyên tuyền và phối hợp với các đơn vị truyền tải kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp, không thả diều, vật bay, đốt nương rẫy gần đường dây nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố. Chặt tỉa cây cối gần hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe.

Tạo điều kiện cho các đơn vị quản lý vận hành lưới điện kiểm tra, xử lý tồn tại, khiếm khuyết lưới điện, xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.

Phối hợp tốt các đơn vị lực lượng vũ trang, PCCC, kiểm lâm, dân phòng, các cơ quan, nhân dân địa phương và truyền tải điện trong công tác phòng chống cháy rừng, chống cháy lan, chữa cháy rừng, nương rẫy, nhà xưởng; trong công tác PCTT&TKCN khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.

Tuyên truyền và thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tránh quá tải các đường dây và trạm biến áp. Thông báo cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện về các dự án quy hoạch thực hiện gần đường dây, TBA để góp ý đảm bảo tránh vi phạm, ảnh hưởng công trình lưới điện.

- Xin cảm ơn ông!

Trường Thịnh