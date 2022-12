EVNHANOI nâng cao giải pháp cung ứng điện phục vụ Thủ đô

Trong nhiều năm trở lại đây, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã ngầm hóa lưới điện góp phần thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố. Các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin được thực hiện hoàn tất đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao mỹ quan đô thị.

Đường dây điện đã được ngầm hóa, các nhánh rẽ được đưa vào các tủ điện nhỏ gọn trên vỉa hè tạo nên không gian thoáng đãng. Với việc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin sẽ tạo đà cho việc xây dựng hạ tầng hiện đại, lưới điện thông minh…

Việc cung ứng điện phục vụ Thủ đô đòi hỏi đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng điện năng và chất lượng cung ứng dịch vụ (Ảnh: EVNHANOI).

Hạ ngầm cơ sở hạ tầng là đầu tư hiệu quả cho việc xây dựng đô thị vững chắc trước thiên tai. Những người dân sống tại đô thị chắc chắn sẽ không còn phải bận tâm, lo lắng về những búi "mạng nhện", "rác trời" giăng trên đầu. Các tuyến phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, thu hồi cột điện, cảnh quan đô thị được cải thiện rất nhiều, đường phố khang trang, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ được nâng cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ; góp phần nâng cao độ ổn định tin cậy cung cấp điện, giảm số vụ sự cố do nguyên nhân khách quan gây ra.

EVNHANOI tự động hóa lưới điện thành phố Hà Nội theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh (Ảnh: EVNHANOI).

Để việc vận hành lưới điện trở nên chủ động và giám sát toàn bộ các thiết bị quan trọng trên lưới, nâng cao độ cung cấp điện, quá trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác trước trong và sau khi có sự cố. EVNHANOI đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả rõ rệt để vượt qua những khó khăn do Covid-19.

EVNHANOI xác định đưa các bài toán tự động hóa lưới điện thành phố Hà Nội là một khâu tất yếu quan trọng (Ảnh: EVNHANOI).

EVNHANOI xác định đưa các bài toán tự động hóa lưới điện thành phố Hà Nội là một khâu tất yếu quan trọng được thực hiện theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ, Bộ Công thương và EVN.

EVNHANOI đồng thời tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, thông minh vừa tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tổng công ty nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng như thực hiện tốt công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống điều hành SCADA chỉ huy, thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị từ xa (Ảnh: EVNHANOI).

Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Thủ đô Hà Nội dẫn tới nhu cầu sử dụng điện gia tăng không ngừng. Tuy nhiên, với mật độ cư dân dày đặc, việc lắp đặt thêm trạm biến áp rất khó do không đáp ứng mặt bằng. EVNHANOI đã đầu tư các trạm biến áp mới với công nghệ GIS có diện tích bằng 1/3 trạm biến áp truyền thống.

Hiện nay, toàn bộ 55 trạm biến áp 110/220kV của EVNHANOI đã được theo dõi vận hành và điều khiển từ xa. Với hệ thống điều hành SCADA việc chỉ huy, thao tác vận hành, đóng cắt thiết bị từ xa không người trực đã mang lại những hiệu quả thiết thực, từ đó giảm tối đa nhân lực vận hành, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành hệ thống, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo vận hành lưới điện an toàn.

Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa gió, bão lũ, việc thực hiện cấp điện trở lại cho khách hàng được thực hiện nhanh chóng, ngăn ngừa nguy cơ sự cố gây mất an toàn cho người và thiết bị.

EVNHANOI đặt mục tiêu tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, thông minh.

Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ phát huy tính tiên phong để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong mọi hoạt động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, giảm diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị. Nhằm mục tiêu tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, thông minh để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.