EVNGENCO3 mang Tết Trung thu đến với bệnh nhi và trẻ em khó khăn

Tại phường An Khánh, TPHCM, EVNGENCO3 phối hợp cùng UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Thanh niên phường tổ chức thăm hỏi, trao tặng 500 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt và các em tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Tổng giá trị quà tặng hơn 80 triệu đồng, mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp và trọn vẹn niềm vui.

Song song đó, EVNGENCO3 phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên các bệnh viện đã trao tặng 100 phần quà Trung thu (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Thủ Đức.

Những phần quà nhỏ bé nhưng đong đầy yêu thương đã tiếp thêm niềm vui, động viên tinh thần cho các em mau chóng khỏi bệnh để được về nhà sinh hoạt vui chơi và đi học.

Tại Mái ấm Thiên Thần - nơi nuôi dưỡng cô nhi tại phường Long Trường, TP Thủ Đức (cũ), tổng công ty đã đến thăm hỏi, trao 50 phần quà Trung thu, 100 chiếc lồng đèn, đồng thời hỗ trợ 1.000 quyển tập và 200 cây bút bi cho các em bước vào năm học mới 2025-2026.

Tổng giá trị quà tặng 22 triệu đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới và có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp.

Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của EVNGENCO3 trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ và những hoàn cảnh kém may mắn. Với tinh thần trách nhiệm nghĩa tình với cộng đồng, tổng công ty mong muốn mang đến một mùa Trung thu ý nghĩa, góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên địa bàn TPHCM.