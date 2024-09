EVN bác tin cắt điện toàn TP Hà Nội

Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin thất thiệt về ảnh hưởng bão Yagi đến tình hình cung cấp điện gây hoang mang dư luận. Nhiều người chia sẻ cho nhau thông tin "mật" cho rằng TP Hà Nội chiều tối nay 99% sẽ cắt điện.

Trước thông tin này, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên khẳng định nội dung trên không phải thông tin từ EVN đưa ra.

Theo đại diện của EVN Hà Nội, trước ảnh hưởng của bão Yagi, một số địa bàn của TP bị mất điện do cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đường dây, cột điện. Toàn bộ cán bộ công nhân viên ngành điện đều ứng trực để kịp thời xử lý các sự cố do mưa bão gây ra có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 14h chiều ngày 7/9, nhiều khu vực tại các quận, huyện như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh... đã xuất hiện tình trạng mất điện cục bộ do sự cố đường dây, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ gây ảnh hưởng đường dây, cột điện. Hiện tại, nhiều khu vực vẫn được cung ứng điện bình thường.

Đại diện cơ quan điện lực cho biết sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện trở lại cho người dân sẽ được khẩn trương triển khai.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: EVN).

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - nhấn mạnh thiệt hại của cơn bão là rất lớn, chính vì vậy Công ty Điện lực bị ảnh hưởng do bão cần lưu ý an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị khi khôi phục thiệt hại sau khi bão tan.

Do ảnh hưởng bởi bão Yagi, đến 14h ngày 7/9, gần như toàn bộ phụ tải của tỉnh Quảng Ninh và 80% phụ tải của TP Hải Phòng bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp.

Hiện tất cả công ty điện lực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đều đã tổ chức thực hiện tái lập ca trực tại tất cả các TBA 110kV, đường dây và vị trí lưới điện xung yếu để sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố.

Tại các công ty điện lực Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương và Phú Thọ đang triển khai khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn.

EVN Hà Nội: Chỉ 2 khách hàng mất điện đến 16h ngày 7/9

Báo cáo nhanh tình hình sự cố và thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn TP từ 16h ngày 6/9 đến 16h ngày 7/9, EVN Hà Nội cho biết mưa lớn, gió mạnh đã gây ra 91 sự cố lưới điện và trạm điện, phần lớn là do cây, vật thể lạ gẫy đổ, bay vào đường dây. Trong đó, 2 đường dây 110kV nhảy sự cố nhưng không mất điện khách hàng, 91 đường dây trung áp bị ảnh hưởng do bão.

Tổng số khách hàng bị mất điện do sự cố là 124.407 khách hàng. Trong đó, phía điện lực đã khôi phục lại điện cho 124.405 khách hàng. Hiện chỉ còn 2 khách hàng mất điện.

Phía cơ quan điện lực Hà Nội nêu, các khu vực bị mất điện do bão gây ra tập trung tại các quận, huyện ngoại thành gồm Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, Thanh Oai, Mỹ Đức.

EVN Hà Nội khẳng định vẫn duy trì được lưới điện vận hành thường xuyên, liên tục cung cấp điện cho thành phố, sẵn sàng mọi tình huống hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do bão gây ra