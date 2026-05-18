EVF kiện toàn nhân sự cấp cao

Theo đó, ông Tống Nhật Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc; bà Đào Thị Lan đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng thay ông Linh.

Kiện toàn nhân sự diễn ra trong thời điểm EVF bước vào năm bản lề với nhiều mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp lần đầu đặt mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng - cột mốc được xem như bước chuyển mới trong lộ trình phát triển của công ty.

EVF xác định 4 trụ cột quan trọng trên hành trình trở thành công ty tỷ USD (Ảnh: EVF).

Mục tiêu lợi nhuận 4 chữ số không đơn thuần là kế hoạch tăng trưởng về quy mô, mà còn phản ánh kỳ vọng nâng tầm vị thế của EVF trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là áp lực lớn hơn về năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Theo đó, mô hình vận hành của EVF được chia theo bốn trụ cột chính gồm: Kinh doanh, quản trị rủi ro, vận hành và quản trị tuân thủ. Việc củng cố đội ngũ lãnh đạo trong ban tổng giám đốc của EVF được xem là bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Trong giai đoạn phát triển bản lề, ban lãnh đạo EVF xác định tăng trưởng đi cùng quản trị rủi ro là định hướng xuyên suốt trong thời gian tới. Theo đó, EVF tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và đa dạng hóa nguồn thu nhằm tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Bức tranh kinh doanh quý I ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ sau ba tháng đầu năm, EVF đã hoàn thành khoảng một phần tư kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang duy trì được đà tăng trưởng tích cực dù bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều biến động.

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận, các chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động của EVF tiếp tục duy trì ở mức tích cực. Trong nhiều năm gần đây, doanh nghiệp liên tục theo đuổi chiến lược vận hành tinh gọn, tối ưu chi phí và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc duy trì chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp đã trở thành một trong những điểm đáng chú ý trong hoạt động của EVF.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - hai trụ cột được xác định sẽ tạo dư địa tăng trưởng trong dài hạn. Việc đầu tư vào công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu quy trình vận hành được kỳ vọng giúp EVF nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng thay đổi nhanh.

Ở góc độ nhân sự, việc bổ nhiệm lãnh đạo lần này được đánh giá là bước đi tiếp nối chiến lược chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Kiện toàn nhân sự cấp cao - bước đi quan trọng của EVF nhằm củng cố 4 trụ cột chính, tịnh tiến về mục tiêu trở thành công ty tỷ USD (Ảnh: EVF).

Được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc, ông Tống Nhật Linh sinh năm 1988, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời sở hữu chứng chỉ Kế toán quản trị công chứng Australia CMA của Học viện CMA Australia. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm và gia nhập EVF từ năm 2020.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Tống Nhật Linh giữ vai trò kế toán trưởng của EVF từ năm 2021. Trong thời gian công tác, ông được đánh giá có nhiều đóng góp trong công tác kiểm soát tài chính, quản trị chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Đặc biệt, trong hai chu kỳ tài khóa 2024 - 2025, EVF ghi nhận tỷ lệ CIR ở mức thấp kỷ lục và thuộc nhóm thấp nhất ngành tài chính - ngân hàng.

Cùng trong đợt kiện toàn này, để thay thế vị trí kế toán trưởng của ông Tống Nhật Linh, bà Đào Thị Lan được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng của EVF. Sinh năm 1989, bà là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính doanh nghiệp. Trước khi gia nhập EVF, bà từng đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng và vai trò quản lý tại một số doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và bất động sản có quy mô lớn.

Trên thực tế, nhân sự cấp cao không chỉ là bài toán vận hành, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển. Đối với EVF, việc kiện toàn bộ máy điều hành ở thời điểm hiện tại cho thấy sự chuẩn bị về nguồn lực quản trị cho những mục tiêu dài hạn.

Khi mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ đã được xác lập, cùng với định hướng phát triển dựa trên quản trị hiệu quả, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững, EVF đang cho thấy những bước đi có tính chuẩn bị thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng ngắn hạn. Việc tiếp tục củng cố đội ngũ lãnh đạo cũng được xem là một mảnh ghép quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tham vọng trở thành doanh nghiệp tài chính quy mô tỷ USD trong tương lai.