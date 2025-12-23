Eurowindow: Quản trị minh bạch là nền tảng phát triển bền vững

Vietnam ESG Awards 2025 là một trong những hoạt động trọng tâm của Diễn đàn ESG Việt Nam - sự kiện do báo Dân trí khởi xướng và tổ chức, nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu trong việc thực thi các tiêu chí Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng dài hạn.

Giải thưởng năm nay gồm nhiều hạng mục như Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật, các hạng mục E – Môi trường, S – Xã hội, G – Quản trị và Top 5 Doanh nghiệp tiên phong về Khoa học – Công nghệ.

Ở hạng mục Quản trị - G, các doanh nghiệp được vinh danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Công ty cổ phần Eurowindow, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Telecom và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu.

Là một trong những đơn vị nhận giải thưởng tại hạng mục Quản trị, đại diện Eurowindow cho rằng đây không chỉ là sự ghi nhận của Hội đồng thẩm định mà còn là minh chứng cho quá trình kiên định theo đuổi các chuẩn mực quản trị hiện đại của doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Theo ông Vũ Mạnh Dũng, Giám đốc Kinh doanh nhà riêng toàn quốc của Eurowindow, ESG không còn là một xu hướng mang tính phong trào, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

“Uy tín và thành công của doanh nghiệp ngày nay không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay doanh số, mà còn thể hiện qua cách doanh nghiệp đối xử với môi trường, người lao động và cộng đồng. Giải thưởng là động lực để Eurowindow tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, đồng bộ và chuyên nghiệp hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Vũ Mạnh Dũng, Giám đốc Kinh doanh nhà riêng toàn quốc của Eurowindow (ngoài cùng bên phải), đại diện doanh nghiệp nhận giải Vietnam ESG Awards 2025 - hạng mục Quản trị (G) (Ảnh: Mạnh Quân).

Lồng ghép ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi

Theo đại diện Eurowindow, điểm khác biệt trong cách tiếp cận ESG của công ty nằm ở tính nhất quán và xuyên suốt, khi ESG được lồng ghép trực tiếp vào chiến lược kinh doanh cốt lõi, thay vì triển khai như những hoạt động mang tính phong trào hay ngắn hạn.

Ở khía cạnh môi trường, Eurowindow đầu tư mạnh vào dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại tại các nhà máy sản xuất, đồng thời vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A, sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời nhằm giảm phát thải.

Doanh nghiệp hiện cung cấp nhiều giải pháp vật liệu xây dựng xanh, từ hệ cửa, vách nhôm kính có khả năng tái chế, nhôm cầu cách nhiệt giúp tiết kiệm tới 30% điện năng, đến các dòng cửa uPVC sản xuất theo tiêu chuẩn Greenline không chứa chì, an toàn cho sức khỏe.

Các sản phẩm cửa gỗ của Eurowindow cũng sử dụng nguyên liệu đạt chứng nhận FSC, không khai thác từ nguồn gỗ tự nhiên, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Ở trụ cột xã hội, Eurowindow chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại nhiều địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách.

Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học tham gia thực tập, học việc và tuyển dụng vào hệ sinh thái doanh nghiệp.

Các hệ thống quản lý an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được triển khai đồng bộ, cùng với việc trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Song song với đó, Eurowindow duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện như hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ở trụ cột quản trị – yếu tố giúp Eurowindow được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025 – doanh nghiệp xác định chuyển đổi xanh chỉ có thể đi xa khi song hành với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thời gian qua, Eurowindow đã từng bước nâng cấp hệ thống quản trị theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đề cao đạo đức kinh doanh, đồng thời ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT và blockchain trong hoạt động quản lý và vận hành.

Nâng cao chiều sâu và khả năng đo lường ESG bằng khoa học công nghệ

Ông Vũ Mạnh Dũng tiết lộ, theo định hướng từ năm 2026, Eurowindow sẽ tập trung nâng cao chiều sâu và tính đo lường của ESG, trong đó khoa học công nghệ được coi là yếu tố then chốt.

Doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm tối ưu hóa năng lượng, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao tỷ lệ tái chế; đồng thời chuyển đổi số trong quản trị ESG, từ thu thập dữ liệu đến theo dõi các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị một cách minh bạch, có hệ thống.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục đổi mới các dòng sản phẩm xanh, tích hợp giải pháp công nghệ giúp công trình tiết kiệm năng lượng, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cùng với phát triển nguồn nhân lực ESG thông qua đào tạo và nâng cao nhận thức cho người lao động, cũng là những ưu tiên của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

“Vietnam ESG Awards 2025 và Diễn đàn ESG Việt Nam mang lại cho Eurowindow những giá trị đa chiều. Do đó, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, không chỉ với vai trò người tham dự mà còn mong muốn chia sẻ tiếng nói và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng xanh”, ông Vũ Mạnh Dũng nhấn mạnh.