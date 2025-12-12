Được vinh danh ở nhiều hạng mục, VPBank củng cố vị thế hàng đầu về thẻ tín dụng

11 giải thưởng từ Mastercard - dấu ấn cho hành trình nâng tầm dịch vụ thẻ

Ngày 5/12, tại sự kiện “Mastercard Customer Forum 2025”, VPBank được Mastercard vinh danh với 11 giải thưởng. Đây là cột mốc quan trọng, phản ánh sự bứt phá của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán và dịch vụ thẻ, đồng thời cho thấy năng lực vận hành bền vững cùng tầm nhìn chiến lược hướng tới khách hàng.

Những giải thưởng được xướng tên trong nhóm thành tựu hoạt động thẻ tín dụng gồm: Ngân hàng dẫn đầu trong việc chi tiêu thẻ tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về quy mô danh mục tín dụng và Ngân hàng dẫn đầu về danh mục thẻ ghi nợ. Các danh hiệu này cho thấy VPBank đang duy trì được quy mô người dùng lớn, chất lượng danh mục thẻ ổn định và tốc độ tăng trưởng vượt trội so với thị trường.

Song song với đó, Mastercard ghi nhận VPBank trong nhóm giải thưởng về thanh toán với các danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thanh toán thương mại, Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thanh toán thương mại, Ngân hàng dẫn đầu về thanh toán quốc tế, Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu du lịch quốc tế và Ngân hàng xuất sắc trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, mạng lưới đối tác và trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới.

VPBank tiếp tục chứng minh vai trò tiên phong về công nghệ khi được tôn vinh ở ba hạng mục "Ngân hàng sáng tạo và đổi mới", "Giải pháp mới cho thanh toán thương mại" và "Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Hệ sinh thái giải pháp công nghệ của VPBank như Pay by Account, thẻ ảo dành cho doanh nghiệp SME và nền tảng SoftPOS đa kênh đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt đối tác quốc tế, thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm thanh toán toàn diện cho khách hàng.

Việc đồng thời được vinh danh ở nhiều nhóm giải thưởng trọng điểm cho thấy VPBank không chỉ mở rộng quy mô, mà còn nâng chuẩn chất lượng vận hành, liên tục tối ưu trải nghiệm và tạo giá trị thực tế cho người dùng trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường thẻ Việt Nam.

Nền tảng để dẫn đầu: Quy mô thẻ vượt trội, ưu đãi rộng khắp và đổi mới công nghệ

Những giải thưởng mà Mastercard trao tặng cho VPBank là kết quả của những nỗ lực vượt trội, đặc biệt trong mảng thẻ tín dụng. Theo Báo cáo số liệu thẻ 2025 do Chi hội thẻ tổng hợp trong 6 tháng đầu năm, VPBank giữ vị trí số 1 toàn thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng, bao gồm cả doanh số thanh toán và doanh số rút tiền, đạt trên 90.000 tỷ đồng, tương đương 16,4% toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Song song với doanh số, VPBank còn giữ vị thế hàng đầu về số lượng thẻ đang lưu hành với hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng tính đến giữa năm 2025.

Kết quả này tiếp nối thành tích năm 2024, khi VPBank ghi nhận tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng đạt hơn 176.900 tỷ đồng, chiếm 17,45% thị phần. Những con số này thể hiện sự bền vững trong quy mô người dùng, sự ổn định của tần suất sử dụng thẻ và sức hấp dẫn của hệ sinh thái dịch vụ thẻ mà VPBank xây dựng nhiều năm qua.

Ứng dụng của VPBank giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm thanh toán số đa lĩnh vực (Ảnh: VPBank).

VPBank liên tục làm mới trải nghiệm khách hàng, ưu đãi bao phủ nhiều lĩnh vực trong bối cảnh nhu cầu thanh toán trực tuyến tăng trưởng nhanh. Một trong những điểm nhấn là chương trình thử thách chi tiêu đang triển khai trên VPBank NEO dành cho chủ thẻ tín dụng, với tổng giá trị ưu đãi hơn 11 tỷ đồng.

Khách hàng có thể nhận ưu đãi tới 300.000 đồng từ loạt thương hiệu lớn về thương mại điện tử, siêu thị, ăn uống, dịch vụ và du lịch như Shopee, Grab, Be, Aeon Mall, WinMart, Highlands Coffee, Phúc Long, Starbucks, Pizza 4P’s.

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng yêu thích dịch chuyển có cơ hội tận hưởng các ưu đãi như Fast Track tại sân bay, đêm nghỉ dưỡng hoặc nâng hạng vé máy bay. Ở thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực tăng mạnh, VPBank tiếp tục triển khai ưu đãi tại Vincom, Takashimaya, ACFC và các nhà hàng Michelin, Fine Dining, sự kiện con đường ưu đãi tại Hà Nội và TPHCM.

Sự kết hợp giữa quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và hệ thống ưu đãi phong phú chính là nền tảng giúp VPBank trở thành cái tên được Mastercard vinh danh nhiều hạng mục tại sự kiện năm nay. Đây là động lực để VPBank tiếp tục mở rộng hạ tầng thanh toán hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu khu vực về dịch vụ thẻ và trải nghiệm khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dòng thẻ tín dụng, khách hàng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/the-tin-dung.