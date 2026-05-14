Được cho vay lãi 0%, Thép Pomina vẫn thua lỗ trăm tỷ đồng

Công ty cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với kết quả kinh doanh tiếp tục chìm trong thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần công ty đạt gần 466 tỷ đồng, giảm 55% so với mức 1.029 tỷ đồng của quý I/2025. Doanh nghiệp giải trình do sản lượng tiêu thụ đầu năm giảm sút dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con sụt giảm. Dù doanh thu bắt đầu tăng trở lại vào đầu tháng 3 sau khi công ty nhận được khoản hỗ trợ vốn từ Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), song doanh thu vẫn chưa cải thiện nhiều.

Trong kỳ, chi phí bán hàng công ty tăng mạnh, từ 379 triệu đồng lên 3,4 tỷ đồng, chủ yếu do công ty con khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại làm phát sinh các chi phí liên quan đến bán hàng, vận chuyển, bốc xếp và tiêu thụ sản phẩm phục vụ hoạt động bán hàng…

Kết quả, Pomina ghi nhận lỗ sau thuế hơn 179 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ 16 liên tiếp. Liên tục thua lỗ khiến lỗ lũy kế của công ty thép này đã gần 3.662 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng âm hơn 800 tỷ đồng.

Vingroup đầu tư vào Pomina (Ảnh: DT).

Pomina từng giữ thị phần lớn nhất trên thị trường thép xây dựng nhưng do những quyết định đầu tư không đúng thời điểm khi ngành thép bước vào chu kỳ khó khăn, công ty mất dần thị phần và liên tục thua lỗ.

Tháng 11/2025, Vingroup, thông qua Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, công bố sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup còn ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái. Song song, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị...

Điều này khiến thị trường kỳ vọng về sự hồi sinh của doanh nghiệp thép này, dù vậy đến quý đầu năm công ty vẫn chưa hết lỗ.