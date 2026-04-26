Từ doanh thu nghìn tỷ đồng, "đại gia" dệt may nay sống nhờ sân pickleball

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) đã công bố báo cáo tài chính quý I, ghi nhận doanh thu chỉ khoảng 420 triệu đồng, giảm mạnh so với con số hàng trăm tỷ đồng mỗi quý trước kia.

Gánh nặng chi phí khiến công ty tiếp tục lỗ sau thuế khoảng 5,7 tỷ đồng, nối dài chuỗi 15 quý thua lỗ kể từ quý III/2022.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận nguyên nhân chính khiến công ty tiếp tục thua lỗ là do chưa thể khôi phục hoạt động sản xuất may mặc. Không còn đơn hàng xuất khẩu, doanh thu của Garmex hiện chỉ đến từ một số hoạt động hợp tác kinh doanh và nguồn thu phụ trợ với quy mô rất hạn chế.

Garmex từng là doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại TPHCM với hơn 20 năm hoạt động. Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, doanh nghiệp có hơn 4.000 công nhân làm việc, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn hàng trở nên khó khăn.

“Cú sốc” lớn đến từ năm 2022, doanh số Garmex sụt tới 93% so với năm trước đó khi lần đầu tiên công ty báo lỗ. Ngoài tình hình khó khăn chung của ngành, công ty này còn chịu tác động dây chuyền từ sự việc đối tác lớn là Gilimex bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng trong khi đã đầu tư về cơ sở vật chất, hàng tồn kho. Sự kiện này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như Garmex Sài Gòn liên đới.

Năm 2022, doanh thu Garmex giảm còn hơn 200 tỷ đồng, nhiều năm trở lại đây thua lỗ. Năm 2025, công ty lỗ tiếp 24 tỷ đồng.

Không còn kiếm sống được từ mảng truyền thống, Garmex Sài Gòn đang ghi nhận doanh thu chủ yếu từ sân pickleball. Năm qua, 2/3 doanh thu đến từ các giao dịch với Công ty cổ phần VinaPrint, chủ yếu phát sinh từ hoạt động cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball.

Theo hợp tác hai bên, Garmex sẽ đưa diện tích một phần khu đất do công ty quản lý (tối thiểu là 1.000m2 và tối đa là 3.000m2, tiến độ bàn giao theo nhu cầu thực tế) để hợp tác kinh doanh cùng với VinaPrint trong lĩnh vực giáo dục thể thao, sân bóng pickleball và các bộ môn thể thao khác mà pháp luật không cấm.

Đây là nguồn thu mới xuất hiện trong năm 2025, mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày. Quý I năm nay, nguồn thu liên quan đến đối tác VinaPrint tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu công ty, với 277 triệu đồng (tương đương mỗi ngày thu khoảng 3 triệu đồng từ cho thuê sân).

Theo kế hoạch kinh doanh, năm nay doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh khai thác mặt bằng thông qua hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê, đồng thời xem xét thanh lý các tài sản không còn sử dụng để bổ sung nguồn lực tài chính.